Premierul Ilie Bolojan a transmis că datele bugetare arată o scădere a deficitului în luna noiembrie, până la 6,4% din PIB, comparativ cu 7,15% în aceeași perioadă a anului trecut. În termeni nominali, deficitul a ajuns la aproximativ 121 de miliarde de lei, față de 125 de miliarde în 2024, ceea ce înseamnă o economie de circa 4 miliarde de lei.

Guvernul afirmă că această evoluție confirmă o gestionare mai responsabilă a bugetului și menținerea obiectivului pentru 2026, respectiv un deficit cuprins între 6% și 6,5%. Ordonanța este prezentată ca un instrument necesar pentru funcționarea statului până la aprobarea bugetului pe anul viitor și pentru asigurarea predictibilității economice.

Printre măsurile de reducere a cheltuielilor se află diminuarea cu 10% a subvențiilor acordate partidelor politice și organizațiilor minorităților naționale, amânarea unor măsuri din domeniul asistenței sociale care ar fi generat presiuni suplimentare asupra bugetului și introducerea unor reguli mai stricte de control financiar pentru întreprinderile publice.

Șeful Executivului susține că ordonanța creează premisele relansării economice prin reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% în anul 2026 și eliminat complet din 2027, urmând să fie înlocuit cu alte mecanisme de taxare.

Totodată, microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro vor fi impozitate cu o cotă unică de 1%.

De asemenea, „taxa pe stâlp” va fi eliminată din 2027, iar pentru anul 2026 se prevede scutirea integrală de impozit pentru construcțiile agricole, precum solariile, serele, silozurile și ciupercăriile. Guvernul consideră că aceste măsuri vor stimula investițiile și vor elibera capital pentru dezvoltare.

Ordonanța include și măsuri de protecție socială. Se menține neimpozitarea unei părți din salariul minim, respectiv 300 de lei până la 1 iulie 2026, și se prelungește acordarea voucherelor de energie de 50 de lei pe lună pentru consumatorii vulnerabili pe tot parcursul anului 2026.

Programul „Masă sănătoasă” în școli va continua, cu accent pe elevii din comunități vulnerabile.

Pentru autoritățile locale, Guvernul pune la dispoziție împrumuturi din Trezorerie în valoare de 500 de milioane de lei pentru proiectele finanțate prin PNRR și un fond de 200 de milioane de lei destinat sistemelor de termoficare, astfel încât sezonul rece 2025–2026 să fie gestionat fără sincope.

În paralel, sunt introduse măsuri mai dure pentru combaterea evaziunii fiscale, prin centralizarea autorizării operatorilor din domeniul produselor accizabile la nivelul ANAF, reintroducerea comisiilor de evaluare a riscurilor și impunerea unor garanții financiare pentru importatori și distribuitori de produse energetice. Guvernul susține că acest pachet de măsuri creează un cadru fiscal mai simplu, mai predictibil și mai echitabil pentru anul 2026.