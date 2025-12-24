Directorul Confederației Concordia a explicat, într-un comentariu oferit la solicitarea MEDIAFAX, că proiectul continuă să exercite presiuni fiscale asupra unor sectoare, dar oferă perspective mai optimiste pentru 2027, ceea ce ar permite companiilor să își planifice activitatea pe termen lung.

Despre rolul măsurilor fiscale, el a spus: „Fiscal, suntem puși în situația de a trece împreună printr-un 2026 cu o serie de sacrificii, având promisă perspectiva anului 2027, cu eliminarea IMCA și a taxei pe construcții”.

Aparaschivei, directorul Confederației Concordia, a subliniat că, până în prezent, „povara echilibrării deficitului a fost pusă în mod disproporționat doar pe umerii mediului privat”, iar faptul că statul începe să își asume și el o parte din acest efort reprezintă o schimbare de paradigmă.

Totuși, el avertizează că anumite domenii rămân sub presiune: „sectoarele strategice, precum cel al energiei și gazelor, rămân sub o presiune fiscală ridicată și în anul care vine, iar menținerea unor elemente de suprataxare riscă să afecteze capacitatea de investiție”.

Pe de altă parte, reprezentantul Concordia a vorbit și despre soluțiile propuse de confederație pentru relansarea economică, bazate pe simplificare administrativă, debirocratizare și digitalizare, menite să elibereze resurse în economie fără a împovăra bugetul.

Întrebat dacă opinia președintelui Concordia, Dan Șucu, potrivit căreia nu va fi surprins de conținutul ordonanței, s-a adeverit, Aparaschivei a afirmat: „Da, estimarea s-a confirmat pentru data de 1 ianuarie 2026. Faptul că nu avem taxe introduse peste noapte este dovada că dialogul social a funcționat”.

El a completat totuși că provocările principale vor veni la mijloc de an: „Surpriza sau provocarea majoră pe care va trebui să o adresăm nu vine de la 1 ianuarie, ci spre 1 iulie”, un moment pe care îl vede ca fiind critic pentru costurile cu forța de muncă și sustenabilitatea companiilor.

Directorul executiv al Concordia a mai atras atenția că predictibilitatea fiscală rămâne esențială pentru stabilitatea mediului de afaceri, subliniind că modificările bruște creează dificultăți majore pentru companii.

„Orice schimbare fiscală de o asemenea amploare ar trebui anunțată cu minimum șase luni înainte, pentru a permite firmelor să se adapteze”, a explicat Aparaschivei, insistând asupra nevoii de planificare pe termen mediu și lung.

În același context, el a reiterat că măsurile de reducere a cheltuielilor publice trebuie dublate de reforme structurale reale, nu doar de ajustări punctuale.