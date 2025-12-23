Una dintre principalele nemulțumiri ale fermierilor este menținerea impozitului pe construcții speciale, cunoscut drept „taxa pe stâlp”. Deși existau așteptări ca această taxă să fie eliminată mai devreme, proiectul de ordonanță prevede în mod explicit că abrogarea Titlului X – Impozitul pe construcții se va face abia începând cu anul 2027 sau cu anul fiscal modificat care începe în 2027.

Textul proiectului indică faptul că această taxă va continua să fie aplicată și în 2026, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru fermierii care dețin construcții utilizate în activitatea agricolă. În plus, experiența anilor anteriori arată că termenele de eliminare a unor astfel de taxe pot fi amânate din nou, în funcție de nevoile bugetare ale statului.

De asemenea, ordonanța nu include nicio măsură de corectare a majorărilor de taxe adoptate anterior prin Legea nr. 239/2025. Astfel, începând cu anul viitor, fermierii vor plăti impozite mai mari pe proprietate, inclusiv pentru terenurile agricole, transmite agrointel.ro.

Un alt punct sensibil pentru agricultori este impozitul pe sere, solarii, răsadnițe, ciupercării și depozite de cereale. Această taxă a fost introdusă prin Legea nr. 239/2025 și ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, dacă legislația nu este modificată.

Deși existau promisiuni politice că acest impozit va fi eliminat prin ordonanța trenuleț, forma publicată a proiectului nu conține nicio prevedere în acest sens. În lipsa unei modificări operate direct în ședința de guvern, micii fermieri vor fi obligați să plătească impozit pentru spațiile protejate în care își desfășoară activitatea de producție vegetală.

Pentru numeroși producători, în special cei din legumicultură, această taxă reprezintă o presiune suplimentară într-un context deja dificil, marcat de costuri ridicate cu energia, inputurile agricole și forța de muncă.

Ordonanța trenuleț introduce și obligații suplimentare pentru fermierii care au angajați cu contract individual de muncă la nivelul salariului minim pe economie. Începând cu 1 ianuarie, aceste salarii vor trebui majorate, ca urmare a deciziei luate în cadrul coaliției guvernamentale.

Creșterea salariului minim va fi mai mică decât s-a discutat inițial, însă va genera totuși costuri suplimentare pentru angajatori. Majorarea efectivă va fi de 125 de lei, față de nivelul de 167 de lei vehiculat anterior, însă impactul rămâne semnificativ pentru fermele mici și mijlocii care funcționează cu marje reduse.

În plus, proiectul de ordonanță mai prevede aplicarea unei cote unice de 1% la impozitul pe venit pentru microîntreprinderi, indiferent de nivelul veniturilor sau de tipul activității desfășurate. Această măsură va avea efecte și asupra unor exploatații agricole organizate sub această formă juridică.