Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află în faza finală a procesului de autorizare a plăților pentru ajutorul de stat acordat fermierilor pentru motorina utilizată în agricultură.

Deblocarea fondurilor a fost posibilă după publicarea Ordinului nr. 409/2025 al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Monitorul Oficial nr. 1180 din 19 decembrie.

Prin acest act normativ sunt aprobate cantitățile de motorină aferente trimestrului II din 2025, ceea ce permite APIA să înceapă virarea sumelor în conturile beneficiarilor.

Potrivit Ordinului 409/2025, suma totală care urmează să ajungă la fermieri este de 263.500.869 de lei. Aceasta corespunde unei cantități totale de 119.069.389,081 litri de motorină, determinată la plată și nedecontată anterior de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Ajutorul de stat este acordat sub formă de rambursare și vizează exclusiv consumul realizat în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2025.

Pentru acest interval, diferența dintre acciza standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură a fost stabilită la 2,213 lei pe litru, valoare aplicabilă în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025 inclusiv.

În același timp, APIA mai are de achitat fermierilor sumele aferente trimestrului III din 2025, respectiv perioada iulie–septembrie. Cel mai probabil, aceste plăți vor fi realizate anul viitor, din bugetul alocat pentru 2026.

Pentru acest interval, diferența dintre acciza standard și cea redusă aplicabilă motorinei utilizate în agricultură este mai mare, respectiv 2,444 lei pe litru, valoare valabilă pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2025.

Agenția reamintește că până luni, 22 decembrie, primește cererile de acord pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2026.

Documentele pot fi depuse la centrele județene ale APIA sau ale Municipiului București, în funcție de localizarea exploatațiilor agricole, ori la centrele unde au fost depuse cererile de plată în cadrul Campaniei 2025.

Schema este reglementată prin HG nr. 1174/2014 și OMADR nr. 1727/2015, cu modificările și completările ulterioare.