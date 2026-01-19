Radu Georgescu: Economia României a intrat într-o etapă fără soluții generale, fiecare se va salva cum poate
Expertul contabil Radu Georgescu afirmă că România a intrat într-o perioadă economică în care nu mai pot fi identificate soluții generale valabile pentru întreaga societate, iar accentul se va muta inevitabil pe soluții individuale, la nivel de familie și companie.
Într-o postare publicată luni, 19 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, acesta anunță că textul respectiv reprezintă ultima sa „lecție de economie” transmisă pe rețelele sociale, considerând că, în actualul context, astfel de explicații au devenit inutile.
Radu Georgescu susține că vorbește din experiență directă, acumulată în peste 25 de ani în care a urmărit economia României din perspectiva mediului de afaceri, nu din manuale sau teorii academice.
El precizează că discută zilnic cu antreprenori și directori executivi și că, pe baza acestor interacțiuni, a anticipat de mai mulți ani direcția în care se îndreaptă economia românească. Potrivit acestuia, a încercat să transmită aceste semnale de avertizare și altora, pentru ca aceștia să aibă timp să se pregătească.
Expertul contabil remarcă diferența dintre discursul optimist promovat recent în spațiul public, potrivit căruia România ar fi depășit economic state precum Ungaria, Cehia sau Slovacia, iar Bucureștiul ar fi ajuns peste orașe precum Roma sau Madrid, și realitatea resimțită la nivelul companiilor.
În opinia sa, România se îndreaptă spre mai mulți ani în care fiecare va fi nevoit să se descurce pe cont propriu, în funcție de cunoștințele și resursele pe care le are la dispoziție.
Educația financiară nu înseamnă să aduni nesfârșite informații teoretice
Radu Georgescu subliniază că educația financiară nu înseamnă acumularea de informații teoretice, ci capacitatea de a gândi critic, de a înțelege ce se întâmplă la nivel global și de a identifica anomaliile economice.
El afirmă că nu este posibil să fie „salvată” întreaga societate și nici să fie convinși cei care nu vor să vadă sau să asculte avertismentele.
În acest context, Radu Georgescu spune că fiecare ar trebui să se concentreze pe securitatea financiară a propriei familii și a companiei în care lucrează.
El oferă și un exemplu personal, menționând că urmărește zilnic evoluția câștigurilor din investițiile sale, iar o notificare recentă privind un câștig zilnic de peste 1.000 de euro a contrastat puternic cu știrile alarmiste difuzate la televizor despre prăbușiri bursiere, închideri de firme și pierderi de locuri de muncă.
În perioada următoare, expertul contabil anunță că se va concentra pe protejarea familiei și a companiei sale. El precizează că va mai publica ocazional, probabil săptămânal, analize economice, păstrând stilul personal fără punctuație și diacritice, și încheie mesajul cu o formulă de rămas-bun inspirată din celebrul film The Truman Show cu Jim Carrey.
Postarea integrală a lui Georgescu: Sper că am ajutat câțiva cu lecțiile mele economice!
„Aceasta este ultima lectie de economie pe care o scriu pe retelele sociale
Sper ca am ajutat cativa cu lectiile mele economice
Cred ca Romania a intrat intr-o perioada in care nu mai exista solutii economice generale
Cred ca vor fi doar solutii individuale la nivel de familie si companie
Cred ca lectiile economice sunt inutile acum
Eu sunt un economist care vede economia Romaniei de la firul ierbii de 25 ani
Nu vorbesc din carti
Nu spun bla-blauri
Vorbesc zilnic cu antreprenori si CEO de firme
Am vazut de mai multi ani ce se va intampla cu economia Romaniei
Si am incercat sa le spun si altora pentru a avea timp sa se pregateasca
Desi la TV acum cateva luni erau stiri ca Romania a depasit economic Ungaria, Cehia, Slovacia
Si ca Bucurestiul a depasit economic Roma si Madrid !!
In Romania vor fi mai multi ani in care fiecare se salveaza cum poate
Si cum stie
Educatia financiara inseamna sa gandesti
Sa intelegi ce se intampla in lume
Sa intelegi anomaliile economice
Nu poti sa salvezi lumea
Nu poti sa deschizi ochii celor care nu vor sa vada
Nu poti sa ii faci sa asculte pe cei care nu vor sa auda
Acum fiecare ar trebui sa se concentreze pe securitate financiara a familei si a firmei in care lucreaza
In fiecare dimineata primesc de la una din aplicatiile pe care le folosesc P&L-ul ( castigul) zilnic pentru actiunile pe care le detin
Azi dimineata am primit notificare ca am un P&L zilnic de peste 1.000 euro
Nu este o veste rea pentru luni dimineata
Se spune ca azi este cea mai trista zi a anului
Deschid TV-ul
La TV vad stiri „Soc si groaza”
Ca bursele sunt in cap
Ca se inchid firme
Ca oamenii raman fara servici
In perioada urmatoare ma voi concentra pe ce trebuie sa fac pentru a-mi proteja familia si compania
De 4 luni lucrez cu Marius sa lansam aplicatia www.maxfin.ro si pe domeniul maxfin.com
Am inceput sa facem servicii de management financiar pentru clienti din alte tari
Am inceput cu clienti din US
Probabil voi mai scrie pe retelele sociale un articol saptamanal in care sa vorbesc despre evenimentele economice
Iar aceste articole vor fi tot fara puncte si diacritice : )
Inchei cu salutul lui Truman din „The Truman Show”
„ La revedere. Si in caz in care nu ne mai vedem : Buna dimineata, buna ziua, noapte buna””, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook luni, 19 ianuarie.
