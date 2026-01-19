Expertul contabil Radu Georgescu afirmă că România a intrat într-o perioadă economică în care nu mai pot fi identificate soluții generale valabile pentru întreaga societate, iar accentul se va muta inevitabil pe soluții individuale, la nivel de familie și companie.

Într-o postare publicată luni, 19 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, acesta anunță că textul respectiv reprezintă ultima sa „lecție de economie” transmisă pe rețelele sociale, considerând că, în actualul context, astfel de explicații au devenit inutile.

Radu Georgescu susține că vorbește din experiență directă, acumulată în peste 25 de ani în care a urmărit economia României din perspectiva mediului de afaceri, nu din manuale sau teorii academice.

El precizează că discută zilnic cu antreprenori și directori executivi și că, pe baza acestor interacțiuni, a anticipat de mai mulți ani direcția în care se îndreaptă economia românească. Potrivit acestuia, a încercat să transmită aceste semnale de avertizare și altora, pentru ca aceștia să aibă timp să se pregătească.

Expertul contabil remarcă diferența dintre discursul optimist promovat recent în spațiul public, potrivit căruia România ar fi depășit economic state precum Ungaria, Cehia sau Slovacia, iar Bucureștiul ar fi ajuns peste orașe precum Roma sau Madrid, și realitatea resimțită la nivelul companiilor.

În opinia sa, România se îndreaptă spre mai mulți ani în care fiecare va fi nevoit să se descurce pe cont propriu, în funcție de cunoștințele și resursele pe care le are la dispoziție.

Radu Georgescu subliniază că educația financiară nu înseamnă acumularea de informații teoretice, ci capacitatea de a gândi critic, de a înțelege ce se întâmplă la nivel global și de a identifica anomaliile economice.

El afirmă că nu este posibil să fie „salvată” întreaga societate și nici să fie convinși cei care nu vor să vadă sau să asculte avertismentele.

În acest context, Radu Georgescu spune că fiecare ar trebui să se concentreze pe securitatea financiară a propriei familii și a companiei în care lucrează.

El oferă și un exemplu personal, menționând că urmărește zilnic evoluția câștigurilor din investițiile sale, iar o notificare recentă privind un câștig zilnic de peste 1.000 de euro a contrastat puternic cu știrile alarmiste difuzate la televizor despre prăbușiri bursiere, închideri de firme și pierderi de locuri de muncă.

În perioada următoare, expertul contabil anunță că se va concentra pe protejarea familiei și a companiei sale. El precizează că va mai publica ocazional, probabil săptămânal, analize economice, păstrând stilul personal fără punctuație și diacritice, și încheie mesajul cu o formulă de rămas-bun inspirată din celebrul film The Truman Show cu Jim Carrey.