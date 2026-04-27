Compania israeliană Elbit Systems a inaugurat oficial o nouă unitate de producție în localitatea Chitila, în apropiere de București. Fabrica, denumită Simultec, marchează extinderea prezenței industriale a grupului pe piața din România și este dedicată realizării de componente pentru sistemele aeriene fără pilot de tip Watchkeeper XR, inclusiv pentru echipamentele comandate de Ministerul Apărării Naționale al României.

Simultec este o companie înregistrată în România, însă funcționează ca filială deținută integral de Elbit Systems. Grupul israelian își consolidează astfel activitatea locală și prin alte entități, precum AE Electronics și Elmet, ajungând să opereze în total șapte unități de producție pe teritoriul României. Acestea includ facilități situate în Măgurele, Brașov și mai multe locații din județul Bacău.

Reprezentanții companiei au transmis că există deja planuri de extindere a capacității de producție, noua fabrică fiind proiectată cu spațiu suficient pentru dezvoltări viitoare. În cadrul evenimentului de inaugurare a avut loc și primul zbor de test în România al unor sisteme aeriene fără pilot destinate armatei, moment care evidențiază progresul programului de înzestrare.

În paralel, Elbit Systems se pregătește să înceapă livrarea dronelor Watchkeeper X către România, în baza unui contract estimat la 1,89 miliarde de lei, semnat în 2022 pentru șapte sisteme UAV. Livrările, programate inițial să înceapă în 2025, au fost influențate de contextul de securitate din Israel, însă compania a precizat că proiectul a fost tratat cu prioritate ridicată.

Potrivit companiei, sistemele sunt pregătite pentru a intra în faza finală a testelor de acceptare în România spre sfârșitul lunii aprilie, în funcție de aprobările autorităților de reglementare. Elbit Systems a mai precizat că dronele sunt produse în România, ceea ce consolidează rolul țării în lanțul de producție al acestor sisteme militare.

În ultimii ani au avut loc mai multe incidente în care drone au intrat în spațiul aerian românesc, iar bucăți din acestea au căzut pe teritoriul țării, după ce Rusia a atacat porturi ucrainene aflate aproape de Dunăre, în zona de graniță. În acest context, au existat discuții în România despre posibilitatea de a anula un contract important cu o companie israeliană, din cauza întârzierilor mari la livrare.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus deja că livrarea dronelor, care trebuia să înceapă în vara anului 2025, nu a fost respectată. Miruță a explicat că, dacă întârzierea continuă, echipamentele ar putea deveni depășite și nu ar mai fi utile din punct de vedere militar. El a precizat că ministerul analizează dacă poate rezilia contractul, deoarece legea permite acest lucru. Ministrul Apărării a mai spus că este vorba despre un contract semnat în 2023.

Firma a cerut de mai multe ori amânarea livrărilor, motivând că există situații de forță majoră din cauza conflictelor din țara unde este bazată compania. Primele două cereri de amânare au fost acceptate, pentru o perioadă totală de trei-patru luni. A treia cerere, pentru încă șase luni, a fost însă respinsă de Ministerul Apărării. Oficialul român a afirmat că, până în prezent, penalitățile pe care compania trebuie să le plătească României au ajuns la aproximativ 60 de milioane de euro și continuă să crească zilnic.

„Analizăm în cadrul ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract. Avem posibilitatea asta legală. Sunt niște dispozitive cu caracteristici tehnice care, dacă sunt primite la câțiva ani mai târziu, nu mai sunt de actualitate. Noi am comandat niște drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025; dacă ele vin mult mai târziu, s-ar putea să spunem că ele nu mai sunt de interes să le primim. Până astăzi, penalitățile pe care această companie trebuie să le plătească Ministerului Apărării sunt undeva la 60 de milioane de euro și cresc în fiecare zi”, a explicat ministrul Apărării, Radu Miruță.

În urmă cu patru ani, Ministerul Apărării Naționale, prin compania Romtehnica, a semnat un acord cu Elbit Systems pentru achiziția a până la șapte sisteme de drone Watchkeeper X, în valoare totală de aproximativ 1,89 miliarde de lei. În anul 2023 s-a anunțat că primele trei sisteme, în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari, urmau să fie livrate în doi ani.

Conform acordului, compania israeliană trebuie să dezvolte și să producă o parte din aceste sisteme în România, împreună cu firme din industria națională de apărare. Unele componente, precum structura dronelor, elemente ale stațiilor de control și piese electrice și mecanice, sunt realizate local. De la al treilea sistem încolo, o mare parte din producție ar urma să fie făcută complet în România. Totodată, mentenanța complexă a acestor sisteme trebuie realizată tot în România, pentru ca, în caz de criză sau război, întreținerea să nu depindă de alte țări. Acordul are o durată totală de cinci ani.

Elbit Systems este o companie internațională din domeniul tehnologiilor de apărare, cu sediul în Israel. Este unul dintre principalii furnizori de echipamente militare, în special pentru armata israeliană, unde livrează sisteme terestre și drone (UAV). Compania activează la nivel global, în domenii precum aviația, sistemele terestre, domeniul naval, securitatea cibernetică și tehnologiile spațiale.

În România, Elbit Systems este prezentă de peste 30 de ani și a dezvoltat treptat o infrastructură industrială importantă. Activitatea din România se bazează pe un model de producție locală, în care o parte importantă a proceselor este realizată în țară, sub conceptul „Made in Romania”. Acest lucru implică implicarea inginerilor și a specialiștilor români în producție, inginerie și suport tehnic. În acest fel, o parte din lanțul de fabricație și mentenanță este integrată în industria națională de apărare.

La nivel global, compania are peste 20.000 de angajați pe cinci continente. În 2025, Elbit Systems a raportat venituri de aproximativ 7,94 miliarde de dolari și un portofoliu de comenzi de circa 28,1 miliarde de dolari, ceea ce reflectă dimensiunea și activitatea extinsă a grupului în industria de apărare.