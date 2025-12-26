Un element cheie în menținerea inflației la un nivel superior țintei o reprezintă eliminarea plafonării prețurilor la energia și gazele naturale, măsură programată să intre în vigoare la finalul lunii martie 2026. Aceasta ar urma să adauge presiuni asupra costurilor consumatorilor și asupra costurilor de producție, influențând nivelul general al prețurilor.

Pe partea valută, analiștii anticipează că cursul euro/leu va continua să se deprecieze, iar până spre sfârșitul anului 2026 ar putea depăși pragul de 5,2 lei pentru un euro, ca urmare a dezechilibrelor externe și a volatilității pieței valutare. Această evoluție ar putea genera costuri mai mari pentru bunurile importate și ar pune presiune suplimentară asupra inflației.

Specialiști în economie prognozează că ieșirea din actualul episod de inflație ridicată va fi un proces lent, iar ajustările economice vor continua și în 2026. Aceștia arată că, deși BNR și autoritățile fiscale au instrumente pentru a gestiona creșterea prețurilor, persistența factorilor externi și interni va menține presiunile asupra consumatorilor și asupra cursului de schimb.

În privința inflației, datele recente arată că, deși există așteptări ca această rată să înceapă să scadă spre finalul anului 2026, nivelul mediu al prețurilor ar putea rămâne semnificativ peste ținta tradițională a BNR pe parcursul întregului an.

De asemenea, sondajele economice arată că o parte semnificativă a specialiștilor anticipează o depreciere a leului în raport cu euro pe termen de 12 luni, ceea ce sugerează o presiune continuă asupra cursului de schimb în 2026.

Perspectiva menținerii inflației ridicate și a cursului euro peste 5,2 lei ar putea afecta puterea de cumpărare a populației, în special pentru alimente, energie și servicii. Specialiștii recomandă consumatorilor să își gestioneze mai atent bugetele și să ia în considerare economisirea sau ajustarea cheltuielilor în funcție de evoluția prețurilor.

Pe de altă parte, autoritățile și Banca Națională a României continuă să monitorizeze situația și să ajusteze politica monetară și fiscală pentru a limita impactul inflației și pentru a stabiliza cursul de schimb. Intervențiile vizate includ, printre altele, politica de dobânzi și reglementările asupra pieței valutare.

Analiștii subliniază că evoluția economică a României în 2026 va depinde și de factorii externi, precum prețurile internaționale la energie, evoluția inflației în zona euro și politica monetară a BCE, care pot influența costurile importurilor și stabilitatea cursului de schimb.