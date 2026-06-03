Eșec pentru Ungaria în inima Transilvaniei. Firma maghiară a pierdut licența pentru proiectul strategic de la Valea Florilor

Proiectul minier de la Valea Florilor, județul Cluj, a ajuns la final înainte de a deveni operațional. Firma Diana Exploatări Miniere SRL, controlată de compania maghiară Salt-Veres ZRT, a rămas fără licența de concesiune pentru exploatarea zăcământului de sare gemă, la mai puțin de un an și jumătate după ce aceasta fusese aprobată, după o așteptare de 15 ani. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial pe 2 iunie 2026.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon a emis Decizia nr. 15 din 25 mai 2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din 2 iunie 2026, prin care a dispus încetarea Licenței de concesiune pentru exploatare nr. 12.248/2009. Aceasta viza exploatarea resurselor de sare gemă din perimetrul Valea Florilor.

Licența era încheiată între autoritatea de reglementare, în calitate de concedent, și Diana Exploatări Miniere SRL, în calitate de concesionar. Actul stabilește că încetarea produce efecte chiar de la data publicării în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că, din 2 iunie 2026, compania nu mai are dreptul de exploatare a zăcământului.

Decizia nu detaliază faptele concrete imputate companiei, însă se bazează pe prevederi din Legea minelor nr. 85/2003, mai exact art. 31 lit. c), art. 34 lit. a) și art. 37 alin. (1).

Conform acestor prevederi, o licență poate înceta prin revocare de către autoritatea competentă, iar anularea este posibilă în situația în care titularul nu își îndeplinește obligațiile privind autorizarea și termenele de începere a activităților miniere. Legea prevede și că decizia de încetare trebuie publicată în Monitorul Oficial și înscrisă în Cartea minieră.

În plus, legislația stabilește obligația titularului de a începe activitățile miniere în cel mult 390 de zile de la intrarea în vigoare a licenței.

Încetarea licenței produce efectul imediat al pierderii dreptului de exploatare pentru Diana Exploatări Miniere SRL în perimetrul Valea Florilor, ceea ce blochează proiectul minier estimat să valorifice un zăcământ de zeci de milioane de tone de sare gemă.

În același timp, obligațiile companiei nu dispar odată cu licența. Decizia prevede că rămân în vigoare obligațiile stabilite de legislația minieră aplicabilă. De asemenea, autoritatea competentă trebuie să stabilească, în maximum trei luni, măsurile privind perimetrul de exploatare și dotările aferente.

Există și posibilitatea declanșării unui litigiu, întrucât legislația permite titularului să conteste decizia în instanța de contencios administrativ, cu posibilitatea suspendării măsurii până la soluționarea definitivă. În documentul publicat nu este menționată existența unei contestații depuse.

Licența fusese aprobată abia la finalul anului 2024, prin Ordinul nr. 760 din 23 decembrie 2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 1329 din 31 decembrie 2024. Această aprobare a venit după 15 ani de la semnarea inițială a licenței, în 2009.

Ulterior, în forma consolidată a ordinului, licența apare deja ca fiind încetată în urma deciziei din 2026. În 2018, Consiliul Concurenței semnalase întârzieri semnificative în procesul de aprobare, iar în 2025 presa economică a relatat că proiectul ar fi putut deveni un concurent important pentru Salrom, în special pe piața sării pentru deszăpezire.

Societatea Diana Exploatări Miniere SRL are sediul în Valea Florilor, comuna Ploscoș, județul Cluj și are ca obiect principal de activitate extracția sării, cod CAEN 0893. Firma a fost înființată pe 22 august 2006.

Datele financiare arată o companie fără activitate operațională: în 2024 a raportat cifră de afaceri zero, profit zero și niciun angajat, în timp ce datoriile se ridicau la 884.090 lei. Situația era similară și în 2022 și 2023, când nu au existat venituri sau angajați.

Inițial, compania s-a numit Diana Servicii Imobiliare, apoi și-a schimbat denumirea în 2007 în Diana Exploatări Miniere. Structura acționariatului a trecut prin mai multe etape, de la o firmă românească de brokeraj în asigurări, la o companie din Panama, apoi la Lajos Veres, iar din 2021 la Salt-Veres ZRT, companie maghiară înființată de Sandor Mate Veres.

În prezent, Diana Exploatări Miniere SRL este controlată de Salt-Veres ZRT din Ungaria, companie deținută și condusă de Sandor Mate Veres, în timp ce administrarea în România este realizată de Lajos Veres, fost asociat unic.

Deși compania deținea o licență de exploatare, legea prevede clar că resursele minerale din subsolul României rămân proprietate publică a statului. Concesiunea oferă doar dreptul de exploatare pe cheltuiala și riscul operatorului, în schimbul taxelor și redevențelor prevăzute de lege.

Perimetrul Valea Florilor este considerat unul dintre cele mai importante zăcăminte potențiale de sare din România. Un raport Ipromin din 2010 indică rezerve valorificabile de aproximativ 26 de milioane de tone de sare gemă.

Documentul estima o capacitate teoretică de producție de 900.000 tone pe an, însă condițiile tehnice și investițiile ar fi făcut realistă o producție de aproximativ 440.000 tone anual, cu o durată de viață a exploatării de circa 29 de ani.

Ulterior, au existat estimări mai ambițioase din partea reprezentanților companiei, care au vorbit despre o exploatare modernă și automatizată, cu potențial de până la 800.000 de tone anual. Totuși, chiar în 2025, reprezentanții firmei recunoșteau că licența de producție nu echivalează cu deschiderea minei, iar procedurile de autorizare nu erau finalizate.

Piața sării din România este dominată de Salrom, companie de stat în care statul român deține 51% din acțiuni prin Ministerul Economiei, iar restul aparțin Fondului Proprietatea.

Aprobarea din 2024 a licenței pentru Valea Florilor fusese văzută ca o posibilă intrare a unui competitor privat important pe piață. Odată cu încetarea licenței în 2026, acest scenariu este, cel puțin pentru moment, anulat.

În prezent, proiectul nu mai poate fi considerat un viitor concurent operațional pentru Salrom, iar perimetrul Valea Florilor rămâne sub controlul statului român. Viitorul exploatării depinde de deciziile autorităților, de eventuale contestații în instanță și de posibile proceduri viitoare de valorificare a zăcământului.