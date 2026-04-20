În cadrul discursului susținut la deschiderea târgului Hannover Messe, Friedrich Merz a declarat că obiectivul principal este asigurarea unei aprovizionări sigure și stabile cu combustibili esențiali, precum motorina, benzina și kerosenul de aviație.

„Situaţia este tensionată, dar aprovizionarea este asigurată. Dacă condiţiile se înrăutăţesc, suntem pregătiţi să intervenim”, a declarat el.

Consiliul Național de Securitate reunește membri ai guvernului federal și ai agențiilor de securitate, iar în anumite situații poate include și reprezentanți ai guvernelor regionale.

Friedrich Merz a subliniat că protejarea lanțurilor de aprovizionare reprezintă o prioritate absolută, precizând că guvernul va folosi „toate instrumentele disponibile” pentru a asigura menținerea stabilității.

Autoritatea spaniolă pentru energie și concurență CNMC a deschis investigații oficiale împotriva principalelor companii energetice din Spania și a operatorului sistemului electric, după ce a identificat indicii privind posibile încălcări ale regulilor din sector pe o perioadă îndelungată, anterioară blackout-ului major care a afectat Spania și Portugalia anul trecut, potrivit Reuters.

În anchetă sunt vizate Red Eléctrica, filială a grupului Redeia, precum și marile companii energetice Iberdrola, Naturgy, Endesa și Repsol, alături de unele centrale electrice.

Potrivit CNMC, Red Eléctrica este investigată pentru „abateri foarte grave”, în timp ce celelalte companii sunt suspectate de „abateri grave”.

Președinta CNMC, Cani Fernández, a declarat anterior că cele mai grave încălcări pot fi sancționate cu amenzi de până la 60 de milioane de euro.

Operatorul Red Eléctrica a transmis că analizează decizia autorității și a subliniat că investigația se află într-o fază incipientă. Compania a precizat că analizele tehnice anterioare au indicat că pana de curent a fost rezultatul unei combinații de factori și că nu există dovezi care să arate că o eventuală abatere din partea sa ar fi reprezentat cauza principală a incidentului.

Pana masivă de electricitate din 28 aprilie 2025 a afectat regiuni extinse din Spania și Portugalia, lăsând consumatorii fără energie timp de până la 16 ore. CNMC a identificat un lanț de evenimente care a destabilizat progresiv sistemul energetic, declanșatorul imediat fiind o creștere bruscă a tensiunii în rețea.

Autoritatea a precizat că presupusele nereguli nu sunt considerate cauza directă a blackout-ului, însă ar fi putut influența funcționarea sistemului energetic și ar putea reprezenta abateri administrative. Investigațiile sunt estimate să dureze între 9 și 18 luni, perioadă în care companiile vizate își vor putea prezenta punctele de vedere și dovezile.

Liderul Péter Magyar a anunțat menținerea prețului protejat la carburanți, în urma negocierilor purtate cu MOL Group.

În paralel, discuțiile privind distribuirea unui dividend de miliarde de forinți și posibila revenire a unor participații în proprietatea statului sugerează schimbări importante în politica economică, în contextul în care Partidul Tisza ar urma să ajungă la guvernare.

„În compania lui István Kapitány și András Kármán, am purtat discuții cu Zsolt Hernádi și conducerea de vârf a MOL. MOL a confirmat că aprovizionarea neîntreruptă cu combustibil a Ungariei este asigurată în ciuda situației turbulente de pe piața globală. Am convenit să menținem prețul protejat atât pentru motorină, cât și pentru benzină, chiar și după formarea noului guvern, iar acest lucru nu va reprezenta o povară suplimentară pentru bugetul ungar. Îl solicit pe Viktor Orbán să obțină din partea guvernului care își încheie mandatul prelungirea regulamentului privind reducerea accizelor la combustibili, care urma să expire la 30 aprilie, până la 30 mai. De asemenea, am discutat cu Zsolt Hernádi despre dividendul de 25 de miliarde de forinți pe care MOL îl preconizează a fi plătit către MCC. I-am explicat președintelui și directorului general planurile guvernului Tisza în acest domeniu. MOL va acționa în conformitate cu legislația relevantă. Conducerea MOL va propune Consiliului de Administrație al companiei o plată de dividende pe trimestrul al treilea”, a scris Péter Magyar într-o postare pe rețelele sociale.

Conducerea MOL Group a anunțat că va propune Consiliului de Administrație al companiei distribuirea unor dividende aferente trimestrului al treilea.

Prețul protejat a fost introdus de guvernul Fidesz pe 9 martie, stabilind un plafon de 595 de forinți (aproximativ 8,38 lei) pentru un litru de benzină și 615 forinți (circa 8,67 lei) pentru motorină la pompă.

Tema dividendelor a fost considerată importantă pentru Partidul Tisza, în condițiile în care un pachet de acțiuni MOL deținut anterior de stat a fost transferat parțial către Mathias Corvinus Collegium, ceea ce a făcut ca sumele estimate de aproximativ 25 de miliarde de forinți să nu mai ajungă direct la bugetul de stat.

În acest context, o eventuală decizie privind plata dividendelor pentru trimestrul al treilea este interpretată ca un posibil semnal că viitorul guvern condus de Tisza ar putea readuce acel pachet de acțiuni în proprietatea statului, ceea ce ar face ca dividendele să revină la bugetul public. Nu este exclus ca, în acest scenariu, activele deținute de fundații precum MCC să fie din nou transferate statului.

Anterior, Parlamentul controlat de Fidesz a creat mai multe fundații de interes public cu roluri instituționale, inclusiv Mathias Corvinus Collegium, însă o eventuală majoritate parlamentară a Partidului Tisza ar putea modifica sau chiar desființa aceste structuri în viitor.