Colonelul(R) SRI, Tudor Păcuraru și jurnalistul Romeo Couți au fost invitații lui Dan Andronic la podcastul realizat marți pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Subiectul analizei a fost legat de alegerile din Ungaria, la finalul cărora s-au consemnat înfrângerea lui Viktor Orban și succesul lui Peter Magyar.

Romeo Couți a vorbit despre resemnarea lui Viktor Orban, care a dat impresia că știa că nu mai are viitor în fruntea Executivului de la Budapesta. Și și-a recunoscut înfrângerea fără să facă tam-tam.

„Cred că Victor Orban a avut niște discuții chiar când a fost vicepreședintele american (n.r. – J.D. Vance) la Buda. La cum a cedat puterea, la cât de relaxat, la modul cum a făcut-o felicitând învingătorii înainte de a se da datele oficiale. Clar că Viktor Orban, mă rog, se intuia, putem intui că exista un deal ca el să se retragă foarte discret. Pentru că între noi fie vorba, strict pentru România, ceea ce mă interesează pe mine, acum puterea va fi preluată, cum a scris tot presa independentă din Ungaria, de un Fidesz 2.0. Deci va urma o bună parte din aceste politici ale lui Orban”, a afirmat jurnalistul.

Romeo Couți a criticat susținerea de care a beneficiat la alegeri, Viktor Orban, din partea comunității maghiare din România. Care a mers pe mâna fostului premier de la Budapesta.

„Kelemen Hunor a dat ordinul și s-a votat în proporție de aproape 80%. Mie mi-a provocat un gust amar. Eu știam că această comunitate maghiară este o comunitate rafinată, cu intelectual de clasă, cu oameni care ar încuraja mai mult un fel de pluralism în cadrul asociației. Nu, UDMR este în acest moment o unitate militară în spatele căruia se așază majoritatea etnicior maghiari”, a mai spus invitatul podcastului.

Romero Couți a explicat că nivelul de trai scăzuse simțitor în țara vecină în ultimii ani. Și, dincolo de asta, populația se săturase de camarila din jurul lui Vikor Orban.