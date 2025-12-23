Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a aprobat astăzi „Ordonanța-Trenuleț”, un pachet de măsuri de urgență menite să echilibreze finanțele publice și să susțină mediul de afaceri, salariile angajaților și comunitățile locale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat principalele prevederi ale actului normativ, subliniind că ordonanța cuprinde atât reduceri de cheltuieli bugetare, cât și măsuri de stimulare economică și de protecție socială.

„Ordonanța de măsuri fiscale pe care Guvernul a adoptat-o astăzi a avut capitole pe care aș vrea să le trec în revistă. E vorba de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, măsuri de relansare economică, stimulare a investițiilor private, măsuri privind sprijinirea persoanelor vulnerabile, măsuri privind combaterea evaziunii fiscale și alte măsuri necesare”, a spus Nazare.

Printre acestea se numără ajustarea subvențiilor pentru partidele politice și sumele alocate minorităților, precum și amânarea unor creșteri bugetare planificate în domeniul asistenței sociale.

De asemenea, mecanismele de indexare a unor drepturi și servicii au fost adaptate pentru a menține sustenabilitatea bugetară, iar regulile de control financiar au fost înăsprite.

„În privința măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, notabile sunt reducerea subvenției pentru partidele politice și a sumelor acordate pentru minorități, amânarea aplicării unor măsuri care ar fi generat creșteri bugetare în domeniile de asistență socială. Se modifică mecanisme de indexare pentru a asigura sustenabilitatea bugetară, actualizări prudente ale unor categorii de drepturi și servicii. Se introduc reguli mai stricte de control”, a precizat ministrul Finanțelor.

Printre prioritățile ordonanței se numără sprijinul pentru persoanele vulnerabile. Programul de protecție a consumatorilor vulnerabili de energie va continua, asigurând continuitatea ajutorului până la începutul anului viitor.

„Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor”, a declarat Alexandru Nazare.

Ordonanța include și măsuri dedicate administrațiilor locale. Autoritățile publice vor putea accesa împrumuturi de aproape 500 de milioane de lei din Trezorerie pentru cofinanțarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, cu termen limită până la 31 iunie 2026. Astfel, primăriile vor avea resurse disponibile încă din primele zile ale anului pentru implementarea investițiilor locale.

„Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei, care din trezorerie vor putea fi alocați pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR, aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 31 iunie 2026. Este foarte important că încă din prima zi a anului 2026, aceste surse de finanțare vor fi puse la dispoziția UAT-urilor pentru a le folosi”, a explicat Alexandru Nazare.

Pentru sezonul rece, unitățile administrativ-teritoriale vor beneficia de până la 200 de milioane de lei pentru asigurarea furnizării agentului termic, acoperirea costurilor de producție și plata restanțelor până la 31 martie 2026.

Cea mai importantă măsură fiscală prevăzută este reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1% la 0,5% începând cu anul 2026, cu eliminarea completă a acestuia în 2027. Această schimbare oferă companiilor mai mult capital pentru investiții și reduce costurile administrative. Alte modificări includ menținerea unui impozit unic de 1% pentru microîntreprinderi și eliminarea „taxei pe stâlp” începând cu 2027, o măsură menită să stimuleze investițiile în infrastructură și industrie.

În ceea ce privește salariul minim, acesta va crește la 4.325 de lei începând cu iulie 2026. Suma neimpozitată din salariul minim va fi ajustată de la 300 de lei la 200 de lei pentru perioada iulie–decembrie, impactând astfel venitul net al angajaților cu salarii reduse.

Ordonanța include și măsuri sociale și comunitare: protecția consumatorilor vulnerabili de energie va continua până la finalul anului 2026, programul „Masa Sănătoasă” va asigura mese calde și echilibrate elevilor din comunități defavorizate, iar alocațiile zilnice de hrană în instituțiile de asistență socială vor fi actualizate pentru a susține servicii de calitate.

Primăriile vor beneficia de împrumuturi din Trezorerie de până la 500 de milioane de lei pentru proiectele PNRR și de până la 200 de milioane de lei pentru termoficare în sezonul rece.

Ministrul Nazare a subliniat că ordonanța urmărește și reducerea cheltuielilor politice și parlamentare, transparența companiilor de stat, precum și combaterea evaziunii fiscale prin controlul firmelor-fantomă și protejarea concurenței corecte.