Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți seara că valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată la 6,5 lei, măsura urmând să intre în vigoare de la începutul anului viitor. Decizia vine ca urmare a unor negocieri intense, care au avut la bază argumente solide și responsabilitate față de funcționarea întregului sistem medical.

Rogobete a subliniat rolul esențial al ambulatoriului: prevenția, diagnosticarea precoce și continuitatea îngrijirii pacienților.

„Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente şi cu responsabilitate faţă de sistem. Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susţine prevenţia, diagnosticul precoce şi continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgenţe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienţii pierd timp, şanse şi încredere”, a scris ministrul Sănătăţii, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, finanțarea majorării punctului provine din economiile realizate prin reducerea concediilor medicale fictive, implementată în această vară, care au generat aproximativ 120 de milioane de lei lunar.

Ministrul a subliniat că nu este acceptabil ca resursele destinate pacienților să fie folosite pentru plata concediilor inventate și că corectarea acestor derapaje permite acum investiții suplimentare în sănătatea publică.

Rogobete a mai explicat că, în forma inițială a ordonanței privind unele măsuri fiscale, această majorare fusese amânată, însă discuțiile recente, bazate pe date concrete și impact bugetar calculat, au permis stabilirea unui termen clar pentru aplicarea creșterii.

El și-a exprimat recunoștința față de prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tanczos Barna, precum și față de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru deschiderea și suportul acordat în această decizie.