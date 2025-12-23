Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății și președintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a explicat pentru News.ro că prorogarea termenului de majorare a punctului pentru medicii din ambulatoriile de specialitate reprezintă o soluție care va avea consecințe serioase asupra sistemului sanitar într-un timp foarte scurt.

Rafila a precizat că speră ca actualul ministru al Sănătății să nu accepte această măsură și a anunțat că intenționează să depună un amendament în Parlament care să vizeze componenta legată de medicina ambulatorie și prorogarea termenului de majorare a punctului, care inițial ar fi trebuit să crească la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026.

Potrivit fostului ministru, impactul măsurii este deosebit de grav în contextul în care Ministerul Sănătății este implicat într-o reformă a serviciilor de sănătate și urmărește să stimuleze dezvoltarea serviciilor ambulatorii. În perioada mandatului său, Rafila a precizat că au avut loc numeroase discuții pentru că medicii din ambulatorii erau plătiți cu sume care nu reflectau efortul lor profesional și costurile de funcționare ale cabinetelor.

În acest context, se reușise doar o majorare moderată de la 4,5 lei la 5 lei pentru punct, cu promisiunea că valoarea ar urma să ajungă la 6,5 lei începând cu octombrie, ulterior fiind amânată pentru ianuarie 2026.

Fostul ministru a subliniat că, în prezent, această creștere nu a fost aplicată, fiind prorogată cu un an, iar astfel de amânări pot continua indefinit. El a explicat că, în timp ce Ministerul Sănătății își propune reducerea cheltuielilor spitalicești și transferul pacienților către ambulatorii de specialitate, finanțarea acestui sector rămâne deficitară, ceea ce contravine logicii economice și obiectivelor reformei. În plus, a menționat că investițiile în ambulatorii ar reduce presiunea asupra spitalelor și ar contribui la o mai bună eficiență a întregului sistem sanitar.

„În timpului mandatului meu au fost numeroase discuţii pentru că în mod evident specialiştii din ambulatorii au fost plătiţi cu sume care nu reprezintă în niciun fel o corelaţie cu efortul lor profesional şi cu nevoile de funcţionare a unui astfel de cabinet. Ceea ce s-a putut realiza atunci a fost o mărire, aş spune foarte redusă, de la 4.5 lei la 5 lei punctul cu promisiunea că iniţial din luna octombrie, ulterior din ianuarie 2026 va fi crescut punctul la 6.5 lei. Acum vedem că acest lucru nu numai că nu s-a întâmplat, este prorogat cu un an de zile, vă daţi seama că aceste prorogări pot dura la infinit, însă impactul este foarte serios în condiţiile în care Ministerul Sănătăţii este angajat într-o reformă a serviciilor de sănătate şi vrea să încurajeze dezvoltarea serviciilor ambulatorii vedem că din punct de vedere al finanţării tocmai aceste servicii sunt cel mai vitregite, pe de o parte afirmăm că trebuie să reducem cheltuielile cu asistenţa medicală spitalicească şi că trebuie translatăm pacienţii din zona asistenţei medicale spitaliceşti în zona ambulatorie de specialitate, spunem că vrem să facem o strategie naţională de prevenţie unde medicii din ambulatorii au un rol extrem de important, şi consecinţa este că finanţarea cea mai redusă o alocăm acestui sector. Este o abordare care din punctul meu de vedere nu are niciun fel de logică, şi nu este nici măcar din punct de vedere economic logică pentru că o cheltuială în plus în zona de ambulatorii va reduce foarte mult presiunea pe asistenţa medicală spitalicească”, a explicat Rafila pentru sursa citată.

Rafila a atras atenția asupra numărului mare de medici afectați de această prorogare, estimând că în jur de 10.000 de specialiști din ambulatorii vor fi afectați. Mulți dintre aceștia ar putea fi forțați să își închidă cabinetele din cauza costurilor ridicate cu utilitățile și materialele sanitare, iar tinerii medici ar putea fi descurajați să activeze în acest sector.

El a precizat că acest corp medical reprezintă aproximativ 20% din întregul corp medical și că o finanțare inadecvată nu încurajează absolvenții să se specializeze în medicina ambulatorie.

Fostul ministru a argumentat că menținerea valorii punctului la 5 lei, în condițiile în care costurile cu energia și consumabilele au crescut, menține sectorul la limita supraviețuirii. El a afirmat că speră ca ministrul Sănătății să fie ferm și să respingă această măsură, care, potrivit lui, ar putea provoca o criză rapidă în sistemul sanitar.

„În plus, să nu uităm că acest corp medical care are în jur de 10.000 de specialişti şi primari în toată ţara reprezintă circa 20% din întregul corp medical şi mai mult, cred că ne dorim să încurajăm şi tinerii medici absolvenţi care tocmai au luat examenele de specialitate să abordeze acest sector. În lipsa unei finanţări în care nici măcar 6.5 lei nu reprezintă o finanţare corespunzătoare, e un nivel de finanţare la limita supravieţuirii dacă doriţi, nici el nu este încurajator, mai mult, rămânem la aceeaşi valoare de 5 lei în condiţiile în care foarte multe dintre utilităţile pe care le plătesc aceşti medici s-au scumpit. Energia s-a scumpit, multe alte consumabile, de asemenea şi vă daţi seama că acest cerc lipsit de viziune până la urmă, nu ştiu cine a luat această decizie, eu sper ca ministrul Sănătăţii să fie foarte ferm din acest punct de vedere şi să nu accepte o astfel de soluţie care nu face altceva decât să provoace o criză în sistemul de sănătate într-un timp scurt”, a indicat Alexandru Rafila.

În ceea ce privește poziția sa față de Ordonanța Trenuleț, Rafila a declarat că nu va putea vota o astfel de inițiativă și că va depune un amendament în Parlament pentru a asigura respectarea angajamentului de creștere a punctului la 6,5 lei.

El a subliniat că există și alți colegi din mai multe partide care intenționează să facă același lucru, iar amendamentul urmărește să permită o reformă reală a sistemului de sănătate, cu o inversare a piramidei serviciilor în favoarea ambulatoriilor.

Fostul ministru a precizat că, deși această majorare presupune un efort bugetar, efectele benefice asupra funcționării sistemului de sănătate și economiile viitoare sunt semnificative și trebuie luate în considerare cel puțin la fel de mult ca suma vizată de Ministerul de Finanțe. În plus, el a menționat că nici Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu susține o astfel de prorogare.

Rafila a reiterat că este esențial ca finanțarea medicilor din ambulatorii de specialitate să fie adecvată pentru a permite dezvoltarea cabinetelor și a preveni o criză rapidă în sănătate. El a subliniat că reforma sectorului ambulatoriu nu poate fi realizată fără creșterea punctuală a salariilor și fără sprijin real pentru tinerii specialiști, evidențiind că măsura propusă în Ordonanța Trenuleț contravine atât angajamentelor anterioare, cât și logicii economice și de reformă a sistemului de sănătate.