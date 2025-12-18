Ministerul Sănătății, condus de Alexandru Rogobete, a anunțat noi măsuri legislative menite să eficientizeze funcționarea sistemului medical și să elimine blocajele administrative. Modificările au fost adoptate în ședința recentă a Guvernului, prin actualizarea Legii sănătății și emiterea unor ordonanțe de urgență, cu impact direct asupra pacienților și personalului medical.

”Ce am spus se întâmplă: prin decizii asumate și modificări legislative clare, reașezăm sistemul de sănătate, eliminăm blocajele administrative și asigurăm continuitatea actului medical pentru pacienți și personalul medical”, spune ministrul Alexandru Robogete, potrivit mesajului de pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

Unul dintre principalele obiective este simplificarea procesului de recunoaștere profesională și eliberare a documentelor de atestare pentru medici și farmaciști. Potrivit ministrului, aceste ajustări legislative vor reduce semnificativ timpii de procesare, protejând resursa umană din sănătate și asigurând continuitatea actului medical.

O noutate importantă este clarificarea regulilor pentru concursurile și examenele naționale: limitările generale nu se vor aplica concursului de rezidențiat sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică.

De asemenea, prin memorandum guvernamental, se vor putea organiza concursuri pentru posturile vacante sau temporar vacante din spitale, consolidând astfel capacitatea de acoperire a nevoilor medicale.

”Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. În plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sǎnǎtǎții, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Sănătatea trebuie să meargă înainte”, continuă acesta.

Ministerul Sănătății a mai precizat că medicii și farmaciștii care devin cadre didactice își vor putea continua activitatea clinică fără proceduri birocratice suplimentare, prin adaptarea raportului de muncă. Această măsură urmărește păstrarea experienței și competenței aproape de pacient.

”Aducem, în același timp, claritate pentru medici și farmaciști. Cei care au intrat deja în sistem și devin ulterior cadre didactice își pot continua activitatea clinică fără birocrație suplimentarǎ. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experiența și competența să rămână lângă pacient”, arată el.

O altă schimbare vizează cumulul pensiei cu salariul în sistemele critice, precum sănătatea și educația, măsură valabilă și pentru anul 2026. Aceasta va permite menținerea în sistem a profesioniștilor cu experiență, în special în specialitățile deficitare.

”Tot astăzi, prin ordonanță de urgență a Ministerului Sănătății, continuăm și în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme critice. Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, continuă Alexandru Rogobete.

De asemenea, autoritățile încurajează revenirea medicilor români din diaspora, facilitând recunoașterea profesională rapidă și eliminând întârzierile administrative care au afectat întoarcerea specialiștilor în trecut.

”Deschidem și mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulți specialiști își doresc să se întoarcă acasă, atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ținut luni întregi pe margine și accelerăm recunoașterea profesională, prin proceduri corecte, transparente și previzibile – cu timpi scurți de soluționare a dosarelor”, a precizat acesta.

Alexandru Rogobete subliniază că toate aceste măsuri urmăresc crearea unui sistem de sănătate coerent, stabil și deschis, construit în primul rând pentru pacient.