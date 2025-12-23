Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a lansat un atac dur la adresa noii legi privind plata pensiilor private, susținând că autoritățile au acționat cu o rapiditate neobișnuită pentru a definitiva un act normativ pe care îl consideră nociv și profund defavorabil viitorilor pensionari.

Într-o postare publicată pe LinkedIn, acesta a afirmat că legea reprezintă una dintre cele mai slabe inițiative legislative adoptate în România după Revoluție.

Potrivit lui Alin Iacob, Curtea Constituțională a României a contribuit decisiv la accelerarea procesului, după ce cinci judecători au decis că legea este constituțională, cu excepția unei prevederi care instituia un tratament mai favorabil pentru bolnavii de cancer.

El a subliniat că motivarea deciziei CCR a fost redactată și publicată într-un timp record, deși anterior adoptarea soluției fusese amânată timp de cinci săptămâni. În opinia sa, această grabă a deschis calea pentru ca Parlamentul să reia rapid procedura legislativă.

Președintele AURSF a mai susținut că Parlamentul s-a mobilizat „exemplar”, într-un ritm rar întâlnit, pentru a adopta noua formă a legii chiar în ajunul Crăciunului. El a comparat această viteză cu cea manifestată, în trecut, doar în cazul votării propriilor sporuri.

În acest context, Iacob a criticat dur votul aleșilor, apreciind că prin deciziile luate au fost afectați inclusiv bolnavii de cancer.

„Incredibilă viteza cu care s-au mișcat autoritățile când a fost vorba să definitiveze una dintre cele mai slabe și mai nocive legi adoptate după Revoluție în România: legea de plată a pensiilor private. Cei 5 judecători din CCR care au decis că legea este constituțională (cu excepția prevederii care instituia un tratament mai favorabil pentru bolnavii de cancer) au redactat si au publicat motivarea în timp record, după ce amânaseră timp de 5 săptămâni adoptarea unei soluții. Apoi Parlamentul, în viteza a 5-a, s-a mobilizat exemplar, cum doar pentru votul propriilor sporuri părea că este capabil să o facă, pentru a trece legea în noua formă prin Parlament în ajunul Crăciunului. Un călduros „Bravo!”tuturor caracterelor tari care prin votul lor le-au mai adăugat o piatră de moară bolnavilor de cancer!”, a scris Alin Iacob pe contul său de socializare.

În ceea ce privește efectele concrete ale legii, Alin Iacob a avertizat că banii din conturile de pensii private, atât din Pilonul II, cât și din Pilonul III, vor ajunge la administratorii fondurilor de plată, care vor beneficia de comisioane foarte mari, aprobate prin noul cadru legal.

El a adăugat că sumele rămase vor fi erodate de inflația ridicată, iar plățile lunare în sumă unică vor deveni, în timp, tot mai lipsite de relevanță pentru pensionari.

Alin Iacob a calificat acțiunile statului drept o confiscare mascată a economiilor private și a avertizat că, pe viitor, ar putea urma și alte forme de economisire, precum titlurile de stat sau depozitele bancare.

Totuși, el a menționat că presiunea publică exercitată de AURSF și de comunitatea Declic a dus la unele modificări minime ale legii, printre care creșterea procentului ce poate fi retras la pensionare de la 25% la 30% și reducerea perioadei de plată a pensiei cu retragere programată de la 10 la 8 ani.

În final, Alin Iacob a transmis că organizația va continua demersurile de informare și contestare a prevederilor considerate nocive, atât la nivel național, cât și european, militând în continuare pentru modificarea legii în beneficiul românilor.