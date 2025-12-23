Pe ordinea de zi a Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului s-a aflat Hotărârea privind stabilirea cuantumului sumei forfetare prevăzute la articolul 38 alineatul (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor.

Documentul adoptat prevede că, pentru anul 2026, cuantumul lunar al sumei forfetare destinată cheltuielilor de organizare și funcționare a birourilor parlamentare se diminuează cu 10% față de nivelul stabilit prin Hotărârea nr. 6/2013 a Birourilor permanente reunite, cu modificările și completările ulterioare.

„Pentru anul 2026 cuantumul sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare, prevăzut în Statutul deputaţilor şi senatorilor, se diminuează cu 10% din cuantumul lunar stabilit conform hotărârii 6/2013 a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în documentul adoptat de Birourile permanente reunite.

În prezent, fiecare parlamentar beneficiază de o sumă forfetară de aproximativ 35.500 de lei lunar, utilizată pentru cheltuieli precum chirii, utilități, salarii pentru personalul de la cabinet și alte costuri administrative.

Senatul României a transmis că bugetul pentru anul 2026 este fundamentat pe responsabilitate în utilizarea fondurilor publice, control al costurilor și prioritizarea cheltuielilor necesare funcționării instituției.

Bugetul total al Senatului pentru 2026 este de 279,9 milioane de lei, o creștere moderată față de anul precedent, explicată prin inflație și obligații legale care nu pot fi evitate. Instituția amintește că bugetul aprobat la începutul anului 2025 a fost de 276,9 milioane de lei, iar după rectificare a ajuns la 264 milioane de lei.

„Senatul României a adoptat bugetul pentru 2026: cheltuieli controlate, fără risipă, cu accent pe funcţionarea corectă a instituţiei”, se arată într-un comunicat.

Construcția bugetară nu include extinderi de activitate sau cheltuieli suplimentare care să depășească cadrul legal existent.

Pentru anul 2026, Senatul a prevăzut cheltuieli de personal în valoare de 186,3 milioane de lei, cu aproape 9 milioane de lei mai puțin decât în bugetul inițial din 2025.

Instituția precizează că nu sunt prevăzute creșteri ale numărului de posturi și nu sunt introduse beneficii noi, fondurile fiind destinate exclusiv acoperirii drepturilor salariale prevăzute de lege pentru senatori și personalul Senatului.