Noua lege prevede că angajatorii care sunt obligați la plata impozitului pe profit vor putea acorda angajaților venituri reprezentând participare la profit, în limita a 15% din profitul brut aferent exercițiului financiar precedent. Profitul brut luat în calcul va trebui să rezulte din situațiile financiare anuale auditate și depuse la autoritățile competente.

Potrivit proiectului adoptat de Camera Deputaților, facilitatea poate fi utilizată doar dacă firma a înregistrat profit brut în exercițiul financiar pentru care se acordă participarea și dacă toate obligațiile fiscale către bugetul general consolidat au fost achitate la termen.

În același timp, legea introduce și condiții pentru salariații care pot beneficia de aceste sume. Angajatul trebuie să fi avut un raport de muncă neîntrerupt cu același angajator timp de minimum 24 de luni la momentul efectuării plății.

„Contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit (…) pot acorda angajaţilor cu contract individual de muncă venituri din participarea la profit, în limita a 15% din profitul brut al exerciţiului financiar precedent. Pentru aplicarea acestei prevederi, profitul brut se determină din situaţiile financiare anuale auditate şi depuse la organele competente. Acordarea veniturilor din participarea la profit se poate face numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: contribuabilul a înregistrat profit brut în exerciţiul financiar pentru care se acordă participarea, contribuabilul şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale scadente către bugetul general consolidat, angajatul beneficiar a avut un raport de muncă cu acelaşi angajator şi o vechime neîntreruptă de minimum 24 de luni, calculată la data efectuării plăţii, şi nu a avut calitatea de acţionar, asociat sau administrator în cadrul contribuabilului în ultimii 5 ani anteriori exerciţiului financiar pentru care se acordă venitul din participarea la profit”, prevede iniţiativa legislativă.

Legea stabilește, de asemenea, că suma totală acordată tuturor angajaților într-un exercițiu financiar nu poate depăși plafonul de 15% din profitul brut aferent exercițiului financiar precedent.

Proiectul adoptat în Parlament permite angajatorilor să stabilească diferențiat sumele acordate salariaților, însă doar pe baza unor criterii obiective prevăzute în regulamentul intern sau prin decizia organului de conducere al companiei.

Inițiatorii susțin că măsura urmărește stimularea performanței și fidelizarea angajaților, fără a afecta salariul de bază negociat prin contractul individual de muncă. Totodată, legea introduce obligații suplimentare privind evidența contabilă și justificarea sumelor acordate.

Veniturile acordate prin participarea la profit vor fi considerate cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal al contribuabilului, însă doar în limitele și condițiile prevăzute de lege. În cazul depășirii plafonului legal sau al nerespectării condițiilor impuse, sumele suplimentare vor fi tratate ca venituri salariale și vor fi taxate conform regimului fiscal aplicabil salariilor.

„Angajatorul poate diferenţia sumele acordate angajaţilor în funcţie de criterii obiective stabilite prin regulament intern sau prin decizia organului de conducere. Veniturile acordate constituie cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal al contribuabilului. Contribuabilul are obligaţia să ţină evidenţa distinctă a veniturilor acordate din participarea la profit şi să emită documentele justificative corespunzătoare. În cazul în care contribuabilul nu respectă limitele şi condiţiile prevăzute în această lege, sumele acordate în plus faţă de aceste limite se consideră venituri din salarii şi se supun regimului fiscal aplicabil acestora. Acordarea veniturilor din participarea la profit este condiţionată de menţinerea, pentru fiecare angajat beneficiar, a salariului de bază brut lunar prevăzut în contractul individual de muncă aflat în plată la data acordării, pe durata întregului an financiar care face obiectul realizării profitului brut şi nu poate constitui motiv pentru diminuarea ulterioară a acestuia ca urmare a acordării sumelor reprezentând participarea la profit”, mai stipulează proiectul.

Textul legislativ prevede explicit că participarea la profit nu poate fi utilizată de angajatori ca justificare pentru reducerea ulterioară a salariilor de bază ale angajaților beneficiari.

Noua lege stabilește clar și categoriile care nu vor putea beneficia de aceste venituri, chiar dacă dețin simultan și calitatea de salariat în cadrul companiei.

Astfel, acționarii, asociații și administratorii societăților comerciale sunt excluși de la acordarea sumelor reprezentând participare la profit.

De asemenea, în urma unui amendament admis în plenul Camerei Deputaților, facilitatea nu va putea fi utilizată de companiile cu capital majoritar de stat, regiile autonome, agențiile și autoritățile statului.

Proiectul de lege fusese adoptat anterior de Senat, iar votul din Camera Deputaților reprezintă etapa decizională a procesului legislativ.

