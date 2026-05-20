RO e-Factura 2026. Modificările adoptate recent urmăresc atât continuarea digitalizării fiscale, cât și reducerea presiunii administrative pentru persoanele care obțin venituri fără caracter comercial permanent.

Conform noilor prevederi fiscale, obligația utilizării sistemului RO e-Factura se aplică persoanelor fizice care desfășoară activități economice organizate și sunt înregistrate fiscal.

Printre contribuabilii care vor trebui să emită facturi electronice prin platforma ANAF se numără:

persoanele fizice autorizate (PFA);

întreprinderile individuale (II);

întreprinderile familiale (IF);

alte forme de activitate economică înregistrate conform legislației fiscale.

Pentru aceste categorii, transmiterea facturilor prin RO e-Factura devine obligatorie în relația cu alți operatori economici. Practic, documentele fiscale vor trebui generate și încărcate în sistemul electronic administrat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Măsura face parte din strategia autorităților de digitalizare a administrației fiscale și de monitorizare mai eficientă a tranzacțiilor economice.

Una dintre cele mai importante modificări introduse înainte de aplicarea noilor reguli privește excepțiile acordate anumitor categorii de persoane fizice.

Potrivit formei actualizate a reglementărilor, nu vor avea obligația utilizării sistemului:

persoanele care obțin venituri din drepturi de autor;

agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultură.

Aceste categorii vor putea utiliza platforma în mod opțional, fără obligativitatea transmiterii facturilor electronice prin sistemul RO e-Factura.

Decizia vine după discuții privind impactul birocratic asupra persoanelor care nu desfășoară activități comerciale clasice sau care obțin venituri ocazionale.

Pentru contribuabilii obligați să utilizeze sistemul, înscrierea în platforma ANAF presupune parcurgerea mai multor pași administrativi.

Pas Etapă Descriere 1 Crearea contului în Spațiul Privat Virtual (SPV) Contribuabilul își creează cont în SPV, platforma ANAF prin care se realizează comunicarea electronică oficială cu autoritățile fiscale. 2 Obținerea certificatului digital calificat Este necesară o semnătură electronică calificată emisă de un furnizor autorizat, pentru autentificare și acces în sistem. 3 Depunerea formularului 082 Se completează și se transmite formularul de înregistrare în registrul RO e-Factura, pentru activarea accesului în platformă. 4 Validarea datelor de către ANAF ANAF verifică informațiile depuse și aprobă sau respinge înregistrarea în sistemul RO e-Factura. 5 Activarea dreptului de utilizare e-Factura După aprobare, contribuabilul poate emite și primi facturi electronice exclusiv prin platforma oficială.

Introducerea obligației pentru persoanele fizice cu activitate economică organizată reprezintă una dintre cele mai importante modificări fiscale din 2026.

Autoritățile urmăresc:

reducerea evaziunii fiscale;

creșterea transparenței tranzacțiilor;

automatizarea raportărilor fiscale;

accelerarea digitalizării relației dintre contribuabili și ANAF.

În același timp, exceptarea anumitor categorii arată o diferențiere mai clară între activitățile economice permanente și veniturile obținute ocazional sau în regim special.

Pentru PFA-uri și alte forme independente de organizare economică, pregătirea pentru utilizarea sistemului trebuie începută din timp. Implementarea presupune adaptarea modului de emitere a facturilor și familiarizarea cu procedurile digitale impuse de ANAF.

Specialiștii în fiscalitate recomandă verificarea din timp a obligațiilor fiscale și actualizarea infrastructurii digitale necesare pentru transmiterea documentelor electronice.

Extinderea RO e-Factura marchează astfel un nou pas în transformarea administrației fiscale din România și va schimba semnificativ modul în care contribuabilii persoane fizice gestionează facturarea începând cu vara anului 2026.