Avertisment pentru cei care vor să-și cumpere o mașină și au datorii la stat. O schimbare majoră pe piața auto din România obligă autoritățile să modifice documentele oficiale folosite la transferul de proprietate al mașinilor.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat în dezbatere publică săptămâna trecută, pe 13 mai 2026, un proiect de ordin care introduce un nou model oficial pentru contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, înregistrat ca model 2026 ITL 054.

Modificarea vine ca o consecință directă a unei reguli stabilite în luna februarie 2026, conform căreia nu doar vânzătorul trebuie să aibă taxele plătite la zi, ci și cumpărătorul.

Până în prezent, legislația impunea doar celui care înstrăina vehiculul să demonstreze că nu are debite restante la bugetul local. Noua reglementare extinde această obligație și asupra noului proprietar, transformând lipsa datoriilor într-o condiție obligatorie pentru validarea tranzacției.

Dacă noul cumpărător înregistrează restanțe fiscale la primăria de care aparține cu domiciliul sau sediul firmei, contractul devine nul de drept.

Pentru a pune în practică această măsură, viitorul formular tipizat va include o secțiune dedicată prin care se atestă că noul proprietar nu are obligații fiscale restante la bugetul local la data de întâi a lunii următoare tranzacției.

Verificarea acestor date se va putea face fie în format fizic, fie prin mijloace electronice. De completarea secțiunilor speciale privind lipsa datoriilor părților implicate se vor ocupa funcționarii organului fiscal local unde este înregistrat vehiculul persoanei care cumpără.

Un avantaj major al noului format este simplificarea birocrației.

Conform unei note din proiect, dacă organul fiscal completează direct cartușele specifice din noul contract, îndeplinirea condițiilor este considerată validă. Prin urmare, cetățenii nu mai sunt obligați să solicite și să prezinte separat un certificat de atestare fiscală clasic, eliminându-se astfel drumuri inutile la ghișee.

Este important de reținut că noul formular nu se aplică încă în mod obligatoriu. Pentru ca proiectul de ordin inițiat de Ministerul Dezvoltării să intre oficial în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat de către ministru și apoi să apară în Monitorul Oficial al României.

Potrivit noii legislații, tranzacțiile de bunuri imobiliare sau de vehicule sunt condiționate exclusiv de documentul eliberat de autoritățile locale, nu de cel emis de administrația centrală. Mai exact, în aceste situații nu este relevant certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF (disponibil și prin platforma Spațiul Privat Virtual – SPV), care vizează datoriile către bugetul de stat.

Documentul obligatoriu este cel emis de direcțiile de taxe și impozite din cadrul primăriilor, acesta fiind singurul care confirmă achitarea obligațiilor la bugetul local.

Potrivit normelor în vigoare din Codul de procedură fiscală, acest act oficial se întocmește de către inspectorii fiscali de la nivel local în urma unei cereri exprese făcute de contribuabil. De asemenea, legislația permite ca solicitarea să fie transmisă și de către alte instituții publice în situații specifice, sau chiar de către un notar public, în baza unei împuterniciri primite din partea cetățeanului.

Baza de date a direcțiilor de taxe locale reflectă fidel istoricul financiar al proprietarului. Astfel, un certificat fiscal local va include întotdeauna două componente esențiale:

Restanțele și dările curente: Toate taxele neplătite, precum și sumele care devin scadente până în prima zi a lunii imediat următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Alte debite preluate spre executare: Orice alte sume datorate bugetului, stabilite prin titluri executorii emise conform legii, pe care organul fiscal local le are în evidență pentru recuperare silită (cum ar fi amenzile neplătite).

„Prin art. VI pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 a fost modificat art. 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: „(52) Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, cumpărătorii care dobândesc bunurile trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Prezentarea certificatelor de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea, pe cale electronică, a situației obligațiilor fiscale datorate.” Totodată, pct. 101 alin. (10) din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prevede: „Registrul, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport și protocolul-cadru pentru realizarea schimbului de informații dintre organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, precum și instrucțiunile de aplicare se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor interne.” În acest context, modificarea formularului tipizat se impune pentru asigurarea unei aplicări unitare, clare și eficiente a dispozițiilor art. 159 alin. (52) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru corelarea conținutului formularului cu cerințele prevăzute de cadrul normativ în vigoare. Având în vedere cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin, în conformitate cu prevederile pct. 101 alin. (10) din titlul IX „Impozite și taxe locale” și ale art. 159 alin. (52) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se modifică art. 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1069/2016, după cum urmează: Art. 1 – Articolul 2 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2 – Se aprobă formularul tipizat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” model 2026 ITL 054, prevăzut în anexa nr. 2” Art. 2 – Anexa nr. 2 privind formularul «Model 2016 ITL 054 – Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport» se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Astfel, la formularul „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” se introduce cartușul „D”, precum și mențiunea de subsol de la pct. 8, cu următorul cuprins: „Prin completarea de către organul fiscal local a cartușului D se atestă îndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5^2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nemaifiind necesară eliberarea certificatului de atestare fiscală.” De asemenea, în cartușul D se introduce următoarea mențiune: „Cumpărătorul nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de întâi a lunii următoare încheierii actului de înstrăinare-dobândire.” S-a stabilit ca Anexa 2 să fie înlocuită integral, chiar în situația în care a fost introdus doar un cartuș nou, pentru a asigura conformitatea și integritatea documentului. Utilizarea unui formular complet nou elimină riscul apariției unor neconcordanțe între elementele existente și cele recent modificate, precum diferențe de calitate a imprimării, lizibilitate sau eventuale erori generate de suprascriere. În acest context, înlocuirea integrală reprezintă o soluție preventivă și conformă cu bunele practici administrative.”