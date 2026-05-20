Federaţia Sindicatelor APIA afirmă că intenţia Executivului de a permite ordonatorilor de credite să revizuiască lunar majorarea salarială de până la 40% reprezintă o măsură cu efecte grave asupra stabilităţii instituţiei şi asupra activităţii desfăşurate în centrele judeţene.

Potrivit organizaţiei sindicale, activitatea personalului APIA implică responsabilităţi majore în gestionarea şi verificarea fondurilor europene destinate fermierilor români, iar introducerea unor evaluări lunare cu impact direct asupra veniturilor poate afecta independenţa administrativă şi corectitudinea verificărilor.

„Considerăm că intenţia de a permite ordonatorilor de credite să revizuiască lunar majorarea salarială de până la 40% acordată personalului care gestionează fonduri europene reprezintă o măsură nejustificată, abuzivă şi extrem de periculoasă pentru funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a structurilor judeţene subordonate. În opinia noastră, o asemenea modificare transformă veniturile salariale ale angajaţilor într-un instrument de presiune permanentă, care poate fi utilizat discreţionar şi subiectiv”, se arată într-un comunicat transmis de Federaţia Naţională a Sindicatelor APIA.

Reprezentanţii sindicali avertizează că noile mecanisme de evaluare ar putea determina angajaţii să prioritizeze viteza de procesare în detrimentul verificărilor riguroase, pentru a evita diminuarea veniturilor salariale.

„Introducerea unor evaluări lunare cu impact direct asupra salariilor poate genera un climat de insecuritate profesională şi presiune continuă asupra angajaţilor, afectând independenţa actului administrativ şi calitatea verificărilor realizate. Există riscul ca personalul să fie constrâns să prioritizeze rapiditatea în detrimentul corectitudinii, pentru a evita diminuarea veniturilor salariale”, menţionează sursa citată.

Sindicaliştii APIA susţin că actualul cadru legislativ oferă deja suficiente instrumente pentru evaluarea şi sancţionarea personalului, fără a fi nevoie de introducerea unor verificări lunare suplimentare care să influenţeze salariile.

Potrivit organizaţiei, dispoziţiile prevăzute în OUG nr. 57/2019 permit deja evaluări anuale, funcţionarea comisiilor de disciplină, recuperarea eventualelor prejudicii şi iniţierea acţiunilor în instanţă în cazul abaterilor profesionale.

„Actuala legislaţie, prin dispoziţiile OUG nr. 57/2019, oferă deja toate mecanismele necesare pentru sancţionarea eventualelor abateri profesionale, inclusiv evaluări anuale, comisii de disciplină, imputarea prejudiciilor şi acţiuni în instanţă. Din acest motiv, considerăm că introducerea unei evaluări lunare suplimentare nu are fundament practic şi poate favoriza apariţia abuzurilor”, transmit reprezentanţii federaţiei.

Sindicaliştii atrag atenţia şi asupra faptului că instanţele de judecată au anulat deja numeroase evaluări profesionale considerate subiective sau nelegale, iar noile prevederi ar putea genera o creştere semnificativă a litigiilor de muncă şi a cheltuielilor suportate din bugetul public.

În acelaşi timp, reprezentanţii APIA susţin că nivelul actual al salariilor este apropiat de cel existent în instituţii care nu gestionează fonduri europene şi nu au acelaşi volum de responsabilitate administrativă.

„Dorim să subliniem şi faptul că salariile actuale ale personalului APIA şi ale centrelor judeţene sunt comparabile cu cele existente în instituţii care nu gestionează fonduri europene şi nu au acelaşi nivel de responsabilitate sau volum de activitate. În aceste condiţii, diminuarea predictibilităţii veniturilor va accentua dificultăţile privind atragerea şi menţinerea personalului specializat în cadrul instituţiei”, precizează reprezentanţii federaţiei sindicale.

Federaţia Sindicatelor APIA solicită introducerea explicită a sintagmei „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi structurile subordonate” în Anexa VIII a proiectului noii legi a salarizării, pentru eliminarea eventualelor neclarităţi privind aplicarea prevederilor salariale.

Organizaţia sindicală se opune şi diferenţierii salariale dintre aparatul central APIA şi centrele judeţene, considerând că o astfel de măsură ar încălca principiul egalităţii de remunerare pentru muncă de valoare egală.

„De asemenea, ne opunem ferm oricărei reveniri la diferenţierea salarială dintre aparatul central APIA şi centrele judeţene, întrucât o asemenea măsură ar încălca principiul egalităţii de remunerare pentru muncă de valoare egală şi ar crea discriminări între angajaţi. Considerăm absolut necesară şi înlocuirea termenului «spor» din art. 16 al proiectului de lege cu sintagma «majorare salarială», în conformitate cu prevederile Legii nr. 490/2004 şi Legea nr. 1/2004. Actuala formulare transformă un drept salarial stabil, recunoscut pentru personalul care gestionează fonduri europene, într-un beneficiu variabil şi incert, dependent de evaluări şi plafonări bugetare”, menţionează aceeaşi sursă.

Sindicaliştii solicită, de asemenea, eliminarea alineatelor (5) şi (6) din articolul 16 al proiectului legislativ, argumentând că plafonarea sporurilor la maximum 20% pe ordonator principal de credite face imposibilă păstrarea majorării salariale de până la 40% pentru personalul APIA şi structurile subordonate.

În final, liderii sindicali avertizează că lipsa unor modificări considerate echitabile poate conduce la proteste şi la întreruperea activităţii instituţiei, cu efecte directe asupra fermierilor şi asupra plăţilor din fonduri europene.

„În lipsa unor modificări clare şi echitabile ale proiectelor legislative aflate în discuţie, ne rezervăm dreptul de a declanşa acţiuni de protest care pot culmina cu blocarea activităţii instituţiei, cu efecte directe asupra fermierilor şi asupra procesării plăţilor din fonduri europene”, mai arată liderii sindicali.

