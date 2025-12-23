Plenul Camera Deputaților a votat, marți, bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2026. Proiectul a fost adoptat cu 165 de voturi „pentru”, 115 „împotrivă” și 10 abțineri.

Uniunea Salvați România (USR) a anunțat că a votat împotriva bugetului, considerând nejustificată creșterea sumelor alocate pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, precum și pentru cheltuieli curente. Formațiunea a precizat că va solicita Guvernului rectificarea bugetului Camerei Deputaților pe 2026, astfel încât acesta să fie pus în acord cu deciziile coaliției de reducere a cheltuielilor.

Deputatii USR au arătat că majorarea bugetului nu este justificată în contextul măsurilor de austeritate cerute populației. Potrivit formațiunii, deși în coaliția de guvernare s-a stabilit ca instituțiile centrale să reducă în 2026 cheltuielile cu 10%, bugetul Camerei Deputaților prevede o creștere a cheltuielilor curente cu 12,1%.

USR mai susține că cheltuielile de personal ar urma să crească cu peste 31 de milioane de lei, în pofida faptului că s-a anunțat reducerea schemei de personal cu aproximativ 200 de posturi. De asemenea, cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate să crească în 2026 cu 29%, iar alocările pentru protocol și reprezentare ar urma să se majoreze semnificativ.

Deputatul Adrian Echert, membru al Comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, a criticat dur proiectul de buget:

„Bugetul propus pentru Camera Deputaţilor pe anul 2026 nu are nicio legătură cu realitatea pe care o trăiesc oamenii. În timp ce românilor li se cere austeritate şi li se spune că nu sunt bani, nu putem vota o propunere de buget care face exact opusul. Am cerut explicaţii clare. Am cerut să vedem unde este reforma, unde este eficientizarea, unde sunt reducerile promise public. Nu am primit nimic. Nici argumente, niciun plan, nicio asumare. Reforma începe cu propriul buget, nu cu discursuri”.

La rândul său, deputatul Cezar Drăgoescu, membru al aceleiași comisii, a afirmat:

„Bugetul Camerei Deputaţilor adoptat astăzi este o sfidare la adresa poporului român. Vedem creşteri de cheltuieli pe linie, fără nicio explicaţie solidă, în timp ce milioane de oameni suferă, o duc tot mai greu şi li se spune că trebuie să strângă cureaua. Vom încerca să îndreptăm afrontul adus astăzi românilor”.

USR a reiterat că va cere Guvernului o rectificare a bugetului Camerei Deputaților pentru 2026, astfel încât acesta să reflecte angajamentele publice privind reducerea cheltuielilor și eficientizarea aparatului administrativ.