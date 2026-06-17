Lindab pleacă din România. Producătorul suedez și-a vândut afacerea către un grup din Slovacia

Producătorul suedez de materiale de construcții Lindab și-a finalizat retragerea din România, după ce a încheiat vânzarea operațiunilor locale către grupul slovac ROVA. Tranzacția face parte dintr-un proces mai amplu prin care compania suedeză renunță la activitățile din Europa de Est pentru a se concentra pe segmentul sistemelor de ventilații.

Acordul, pregătit încă din vara anului trecut, a primit acum toate aprobările necesare din partea autorităților competente.

Tranzacția include întreaga activitate desfășurată de Lindab în România, inclusiv fabrica de țiglă metalică din Ștefăneștii de Jos, depozitele și punctul de vânzare operate la nivel local.

Operațiunile au fost preluate de grupul slovac ROVA, controlat de oamenii de afaceri Slavomír Janík, Marián Kapusta Sr. și Marián Kapusta Jr.

Afacerea din România generează venituri anuale de aproximativ 210 milioane de coroane suedeze, echivalentul a circa 18 milioane de euro, și are în jur de 100 de angajați.

Unitatea locală produce componente metalice utilizate în construcții, de la acoperișuri și profile metalice până la elemente pentru hale industriale și sisteme de ventilație. Activitatea include atât producția propriu-zisă, cât și depozitarea și distribuția produselor.

Noii proprietari nu sunt la prima colaborare cu grupul suedez. Marián Kapusta Sr. și Marián Kapusta Jr. au preluat anterior și divizii Lindab din Slovacia și Ungaria.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, operațiunile achiziționate vor funcționa sub brandul ROVA, noua structură urmând să activeze atât ca producător, cât și ca distribuitor pentru anumite categorii de produse metalice realizate sub licență.

Tranzacția a inclus și activitățile locale din domeniul sistemelor de ventilații, deși acestea reprezintă o parte redusă din afacerea desfășurată în România.

Lindab a raportat anul trecut venituri de aproximativ 210 milioane de coroane suedeze pe piața românească, respectiv circa 19,3 milioane de euro.

În ultimii ani, grupul suedez a renunțat treptat și la operațiunile cu produse profilate din alte state est-europene, inclusiv Cehia, Estonia și Polonia.

Prin vânzarea activităților din România, compania finalizează practic procesul de retragere din Europa de Est pe acest segment de activitate.

Decizia de a vinde afacerile din regiune vine după o perioadă în care divizia de produse profilate din Europa de Est a avut rezultate financiare mai slabe comparativ cu alte piețe în care activează Lindab.

Compania a indicat că profitabilitatea redusă a fost influențată de evoluțiile pieței, de costurile materiilor prime și de concurența puternică venită din partea producătorilor regionali.

În cadrul procesului de restructurare, Lindab a estimat costuri totale de aproximativ 400 de milioane de coroane suedeze, echivalentul a circa 35,8 milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 150 de milioane de coroane suedeze sunt reprezentate de deprecierea activelor și de costurile asociate vânzării sau închiderii unor activități.

După finalizarea retragerii din segmentul produselor profilate din Europa de Est, grupul suedez intenționează să își concentreze resursele pe dezvoltarea afacerilor din domeniul sistemelor de ventilații, sector considerat strategic pentru evoluția companiei în următorii ani.