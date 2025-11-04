În cadrul Cuvântului de Deschidere a Galei Romanian Hospitality Awards 2025, ASR Principele Radu i-a îndemnat pe antreprenorii din ospitalitate să întărească relațiile cu partenerii din Republica Moldova, transmițând că, pentru Familia Regală, nu există nicio diferență între ospitalitatea de la Suceava și cea de la Bălți, sau între cea de la Chișinău și cea de la Cluj.

„Pentru noi nu există niciun fel de barieră între aceste puncte geografice. Ele toate fac parte din marea familie spirituală și economică românească. Sunt fericit dacă legăturile cu Republica Moldova se vor întări și intensifica în anii care vin (…) Vă felicit din inimă pentru această seară! Fiecare dintre participanții de la Opera Română este un câștigător și, dacă mergem înainte cu această frumoasă, mare familie a ospitalității românești, sunt sigur că va veni și ziua când veți avea recunoscute pe deplin meritele,” a declarat Alteța Sa Regală Principele Radu.

În cadrul Galei Romanian Hospitality Awards, mesajul președintelui României, Nicușor Dan, a fost transmis de Nicoleta-Ramona Dinu, consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism.

Președintele României propune o serie de noi direcții strategice pentru turismul românesc, adaptate transformărilor globale, așteptărilor actuale ale turiștilor dar și ale membrilor comunităților locale: „Un curent pe care îl privim cu deosebită apreciere este cel al turismului generativ – o abordare care depășește simplul act de a vizita un loc. Dincolo de dezideratul atragerii de turiști, este vorba despre cultivarea unor legături autentice și de durată între călători și destinațiile pe care le explorează. Turismul generativ aduce cu sine mai mult decât amintiri – aduce contribuție.

Este despre sate care prind din nou viață datorită pensiunilor de familie sau despre meșteșuguri tradiționale care continuă să existe prin sprijinul atelierelor locale. Această formă de ospitalitate generează valoare tangibilă – pentru oameni, pentru comunități și pentru viitorul României. Pentru că România nu este doar o destinație pe hartă, ci un spațiu viu, care merită descoperit și sprijinit,” se arată în mesajul transmis de Președintele României.

În cadrul galei, antreprenorii și profesioniștii din HoReCa au fost invitați să răspundă unui sondaj live, oferind o imagine actualizată asupra percepțiilor și planurilor industriei pentru anul următor.

Astfel, 52% dintre respondenți au declarat că impactul fiscal al schimbărilor legislative reprezintă principala preocupare în pregătirea planurilor pentru 2026. În timp ce 29% se declară îngrijorați de lipsa unei strategii naționale pentru turism și HoReCa.

Deși majoritatea respondenților (51%) se așteaptă la o cerere în creștere pentru serviciile și produsele proprii, aceștia anticipează în același timp scăderea profitabilității.

În ceea ce privește strategia de resurse umane pentru 2026, marea majoritate a respondenților (70%) declară că se vor concentra pe formarea și dezvoltarea echipelor existente, în vreme ce doar 18% prevăd creșterea numărului de angajați.

Juriul Romanian Hospitality Awards, format din 130 de antreprenori și profesioniști din ospitalitate și industriile conexe, au stabilit performerii anului în cadrul a 19 categorii de jurizare, întregul proces fiind auditat de casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații. Printre câștigătorii Romanian Hospitality Awards 2025 se numără:

Cel mai bun restaurant: NOUA. Bucătărie Românească

Cel mai bun hotel: The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection

Cea mai bună cafenea: Origo Coffee

Cel mai bun resto-club: Biutiful

Cea mai bună cofetărie: French Revolution

Cel mai bun chef: Alex Petricean

Cel mai bun antreprenor din HoReCa: Radu Savopol

Cea mai bună deschidere: Éto – Cuisine of Now

Lista completă a câștigătorilor poate fi consultată pe site-ul Romanian Hospitality Awards.