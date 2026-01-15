Lumea muzicii lăutărești din România este în doliu după dispariția prematură a acordeonistului Valentin Bădoi, cunoscut publicului sub numele de Valentin de la Ploiești.

Artistul s-a stins din viață miercuri, 14 ianuarie 2026, la vârsta de doar 42 de ani, iar vestea morții sale a generat un val de reacții de tristețe și omagii din partea colegilor de breaslă și a apropiaților.

Moartea lui Valentin de la Ploiești a afectat profund comunitatea muzicienilor, care îl considerau un instrumentist de excepție și un om apreciat pentru caracterul său.

„OFFFFF tăticu’ meu, te-am iubit cel mai mult, mai mult și ca pe Dumnezeu, mi ai rupt sufletul din mine. Îți Mulțumesc până o-i muri și eu, că m-ai făcut să cânt, să-mi câștig pâinea. Mi ai dăruit tot ce am vrut eu și mi-ai făcut toate poftele. Te iubesc cel mai multtt din lume, ești și rămâi viața și aeru’ meu. Eu nu pot să trăiesc fără tine”, este mesajul sfâșietor postat de fiul artistului

Printre cei care și-au exprimat public durerea se numără și Alex Pădureanu, fiul regretatei cântărețe Cornelia Catanga. Acesta a transmis, pe rețelele de socializare, că pierderea acordeonistului l-a marcat profund și că a traversat momente de mare tristețe după aflarea veștii.

Alex Pădureanu a arătat că relația sa cu Valentin de la Ploiești era una apropiată, bazată pe respect și afecțiune reciprocă.

El a amintit că mama sa îl cunoștea foarte bine atât pe Valentin, cât și pe familia acestuia, și că existase o legătură profesională între Cornelia Catanga și tatăl acordeonistului, dar și colaborări directe cu Valentin.

De asemenea, a mărturisit că, în urmă cu doar o lună, îl asculta cu admirație pe artist pe platformele online, fiind impresionat de măiestria sa muzicală, iar vestea dispariției i s-a părut cu atât mai greu de acceptat.

În mesajul său, Alex Pădureanu a subliniat că, în opinia sa, Valentin de la Ploiești va rămâne un acordeonist redutabil, iar moștenirea sa muzicală va continua prin fiul acestuia, Valicuță, transmițând totodată condoleanțe familiei îndoliate.

„Doamne… nu știu ce să mai cred, ce să mai zic sau cum să reacționez. De ieri sunt foarte trist..și am plans…Și deja derulez în minte imaginile cu el, când ne întâlneam, dragostea pe care o aveam unul pentru celălalt și respectul… Și multe altele.. Mama mea îl cunoștea foarte bine pe el și pe familia lui, în special pe tatăl lui, cu care a cântat. Inclusiv cu Vali a cântat. Și culmea sau bizar este că acum o lună în urmă îl ascultam cu mare drag pe YouTube și mă miram de el, în ce manieră colosală poate cânta, iar acum, când deschid Facebook-ul, să aud despre această veste… Doamne ce viață e asta?? De ce este viața așa de împărțită? Cât să mai suferim? Pentru mine Valentin va rămâne un acordeonist redutabil, iar moștenirea lui muzicală va dăinui prin fiul lui, Valicuță. Transmit condoleanțele mele sincere de la distanță…”, este mesajul postat de Alex Pădureanu pe Facebook.

Un mesaj emoționant a fost publicat și de artista Minodora pe Instagram, care a declarat că a fost profund întristată de vestea pierderii colegului său.

Aceasta a precizat că nu l-a cunoscut foarte bine, dar că au cântat împreună de câteva ori, suficient însă pentru a remarca bunătatea, bunul-simț și talentul său remarcabil.

Minodora a arătat că a plâns pentru tinerețea artistului și pentru suferința familiei sale, căreia i-a transmis condoleanțe și multă putere pentru a trece peste această pierdere grea.

„Am primit astăzi o veste, care m-a întristat rău. Colegul nostru, Vali de la Ploiești, s-a stins din viață, la numai 42 de ani. Nu l-am cunoscut foarte bine, am cântat cu el de câteva ori însă, vă pot spune că era un om cu un suflet foarte bun, cu mult bun simț și nu mai spun, un instrumentist de excepție. Am plâns pentru el, pentru tinerețea lui, pentru familia lui îndurerată, căreia îi transmit cu sinceritate și păreri de rău, condoleanțe și multă putere”, este mesajul de regret transmis și de Minodora.