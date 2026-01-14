Muzicianul John Forté, nominalizat la premiile Grammy, a murit luni, 12 ianuarie. A decedat la vârsta de 50 de ani. Artistul fost găsit mort în casa sa din Chilmark, Massachusetts.

Poliția a transmis că nu există semne de crimă și nici cauze evidente ale decesului. Cazul este investigat de biroul medicului legist.

În urma sa rămân soția, fotografa Lara Fuller, și cei doi copii ai săi.

Forté s-a născut în Brooklyn, New York, și a fost un copil talentat la muzică. A cântat la vioară în tinerețe înainte să se apuce de hip-hop.

A avut o familie apropiată: soția lui, fotografa Lara Fuller, și cei doi copii ai lor.

A locuit aproape un deceniu în Martha’s Vineyard, după ce prietenul său Ben Taylor i-a arătat locul, și avea planuri să plece în turneu cu Fugees la sfârșitul anului 2024. În interviuri recente, a spus că lucra la muzica pentru seria HBO „Eyes on the Prize” și pregătea un film despre viața lui.

Forté a fost cunoscut pentru colaborările cu Fugees și Refugee Camp All-Stars, precum și cu Wyclef Jean. A contribuit la albumul „The Score” al Fugees, câștigător de Grammy, și la „The Carnival” al lui Wyclef Jean, nominalizat la Grammy. A fost multi-instrumentist și rapper, lansând și albume solo precum „Poly Sci”, „I John” și „Vessels, Angels & Ancestors”. A colaborat cu artiști precum Carly Simon și DMX.

În 2000, Forté a fost arestat la Aeroportul Internațional Newark pentru că a acceptat o servietă cu cocaină lichidă și a fost acuzat de trafic de droguri. A fost condamnat la 14 ani de închisoare, dar a fost eliberat după 7 ani, prin comutarea pedepsei de către președintele George W. Bush. Carly Simon și alte personalități publice au militat pentru eliberarea sa.

După ce a ieșit din închisoare, Forté și-a reluat cariera muzicală, lansând albume și compunând muzică pentru proiecte de film și televiziune, inclusiv melodia tematică inaugurală pentru echipa Brooklyn Nets în 2012. La momentul morții sale, continua să lucreze la proiecte muzicale și de film, pregătind și un turneu cu Fugees.