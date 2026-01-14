Fotbalul mondial a traversat zile grele la începutul lunii ianuarie 2026, pierzând trei nume uriașe care au scris pagini importante de istorie pe gazon și pe banca tehnică. Eddie McCreadie, Terry Yorath și Martin Chivers s-au stins din viață la distanță de doar câteva zile, lăsând în urmă amintiri, trofee și generații întregi de suporteri care nu îi vor uita niciodată.

Pe 13 ianuarie, Chelsea a făcut un anunț cutremurător: Eddie McCreadie, una dintre marile figuri din istoria clubului, a decedat la vârsta de 85 de ani.

Scoțianul a fost legat de Stamford Bridge timp de aproape 15 ani, mai întâi ca fotbalist, apoi ca antrenor. Sosise la Chelsea în 1962, de la East Stirlingshire, într-un transfer devenit celebru, care a inclus și promisiunea unor meciuri amicale între cele două cluburi. Fundașul stânga a evoluat pentru londonezi până în 1973 și a contribuit la cucerirea a trei trofee importante: Cupa Angliei, Cupa Ligii și Cupa Cupelor. Momentul său de glorie rămâne finala Cupei Ligii din 1965, când a marcat golul decisiv contra lui Leicester City, după o cursă memorabilă de peste 70 de metri. Între 1965 și 1969, McCreadie a strâns 23 de selecții pentru naționala Scoției. Revenit la Chelsea ca antrenor, a reușit să readucă echipa în prima ligă în 1977, confirmându-și statutul de om providențial pentru club. „Chelsea deplânge astăzi pierderea uneia dintre marile figuri din istoria noastră”, a transmis gruparea londoneză, într-un mesaj emoționant.

Cu câteva zile mai devreme, pe 8 ianuarie, fotbalul galez și englez era zguduit de vestea morții lui Terry Yorath, la vârsta de 75 de ani, după o boală scurtă.

Legendă a clubului Leeds United, Yorath a fost un mijlocaș respectat și un lider tăcut, care a jucat timp de nouă ani pentru „albii” de pe Elland Road. A câștigat titlul în Anglia în 1974 și a disputat finala Cupei Campionilor Europeni, pierdută în fața lui Bayern Munchen. A adunat 59 de selecții pentru naționala Țării Galilor și a reprezentat ulterior mai multe cluburi importante, înainte de a începe cariera de antrenor. Pentru suporterii români, numele lui Yorath este legat de unul dintre cele mai frumoase momente din istoria „Generației de Aur”: preliminariile Cupei Mondiale din 1994, când, ca selecționer al Țării Galilor, a fost la un pas de calificare, într-un meci dramatic pierdut în fața României, la Cardiff. Familia sa a transmis un mesaj profund emoționant, amintind că, dincolo de eroul fotbalului, Terry Yorath a fost „un tată blând, amabil și liniștit”.

Pe 7 ianuarie, Tottenham Hotspur anunța, la rândul său, o pierdere uriașă: Martin Chivers, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria clubului, a murit la vârsta de 80 de ani.

Suporterii lui Spurs l-au considerat mereu un simbol al eleganței și eficienței în fața porții. După debutul la Southampton, Chivers și-a legat numele de Tottenham, pentru care a înscris 174 de goluri în toate competițiile, devenind al patrulea marcator all-time al clubului. A strâns 24 de selecții la naționala Angliei, marcând de 13 ori, iar după retragere a rămas aproape de fotbal ca antrenor și comentator. Clubul londonez a anunțat că jucătorii vor purta banderole negre în memoria sa, iar omagiile au curs din toate colțurile lumii fotbalului.