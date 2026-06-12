David Hockney a murit la 88 de ani. Unul dintre cei mai influenți artiști contemporani ai lumii s-a stins din viață

David Hockney, considerat unul dintre cei mai importanți artiști contemporani britanici, a murit la vârsta de 88 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanții săi, care au precizat că artistul s-a stins din viață în locuința sa, cu o lună înainte de a împlini 89 de ani.

Moartea sa marchează dispariția uneia dintre cele mai importante figuri ale artei internaționale din ultimele șase decenii.

Potrivit unui comunicat transmis de echipa sa, David Hockney a murit pe 11 iunie 2026. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Născut în 1937, la Bradford, în comitatul West Yorkshire din Anglia, Hockney a fost asociat încă din anii 1960 cu mișcarea Pop Art, înainte de a obține recunoaștere internațională după mutarea sa în Los Angeles.

Orașul american a devenit una dintre principalele surse de inspirație pentru opera sa. Lumina puternică, arhitectura modernă și piscinele din California au fost elemente care au apărut constant în lucrările sale.

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără „A Bigger Splash”, realizată în 1967, precum și „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”.

De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de 60 de ani, David Hockney a lucrat în numeroase forme de expresie artistică, de la pictură și desen până la fotografie, gravură, scenografie și artă digitală.

Criticii de artă l-au descris adesea drept un inovator permanent, preocupat de explorarea unor noi tehnici și perspective vizuale.

În anii 1980 a experimentat colajele fotografice, iar ulterior a adoptat tehnologii considerate neobișnuite pentru artiștii consacrați ai generației sale. A folosit faxuri, programe de grafică pe calculator și a fost unul dintre primii artiști de renume internațional care au transformat iPhone-ul și iPad-ul în instrumente de creație artistică.

Opera sa a fost expusă în cele mai importante muzee și galerii din lume, iar lucrările sale au stabilit de-a lungul timpului recorduri importante pe piața de artă.

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Seria de picturi inspirate de piscinele din California rămâne una dintre cele mai cunoscute din întreaga sa carieră.

Lucrarea „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” a devenit una dintre cele mai valoroase opere ale unui artist în viață la momentul vânzării sale. Tabloul a fost adjudecat pentru aproximativ 90 de milioane de dolari în cadrul unei licitații organizate de Christie’s.

Pe lângă peisaje și scene inspirate de California, Hockney a realizat și numeroase portrete ale membrilor familiei, ale partenerilor săi și ale unor personalități cunoscute, printre care Mick Jagger și Harry Styles.

După confirmarea decesului, numeroase personalități din lumea artei și culturii au început să transmită mesaje de omagiu.

Curatorul Sir Norman Rosenthal îl descria anul trecut pe David Hockney drept „Picasso al vremurilor noastre”, subliniind impactul pe care artistul l-a avut asupra artei contemporane.