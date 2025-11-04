Marți, Comisia comună pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, intitulată „România fără violență domestică”, l-a audiat pe Valentin Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). În urma discuțiilor, s-a convenit asupra inițierii unui proiect legislativ care să permită CNA să ceară din nou televiziunilor și radiourilor difuzarea de clipuri de interes public – campanii menite să informeze, să educe și, în anumite situații, să salveze vieți.

Un astfel de exemplu îl constituie materialele video care ilustrează importanța supravegherii agresorilor prin intermediul brățărilor electronice, un mecanism ce asigură protecție concretă persoanelor victime ale violenței domestice.

”Astăzi, în cadrul Comisiei comune pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice „România fără violenţă domestică”, l-am audiat pe Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA). Am discutat despre responsabilitatea mass-mediei în prezentarea cazurilor de violenţă şi despre modul în care spaţiul audiovizual poate contribui la protejarea demnităţii umane”, arată preşedintele comisiei, deputatul Alina Gorghiu, pe Facebook.

Gorghiu atrage atenția că tot mai multe programe de televiziune capitalizează pe agresivitate și umilire, prezentând aceste comportamente drept formă de divertisment.

”Demnitatea umană şi protecţia minorilor nu se negociază pentru audienţă. Vicepreşedintele CNA a atras atenţia că sancţiunile aplicate posturilor TV sunt prea mici în raport cu gravitatea derapajelor şi că este nevoie de un cadru legislativ mai ferm. De asemenea, a subliniat importanţa colaborării dintre CNA şi ANCOM pentru supravegherea conţinutului violent din mediul online, unde nivelul agresivităţii este tot mai ridicat”, subiniază Gorghiu.

Președintele comisiei subliniază că mass-media poartă o responsabilitate esențială: să evite prezentarea violenței ca formă de divertisment, să protejeze identitatea victimelor, să adopte un limbaj neutru, fără a justifica agresorii, și să încurajeze respectul și relațiile sănătoase în societate.