CNA a analizat conținutul și a decis să aplice una dintre cele mai dure sancțiuni posibile: Realitatea Plus va fi obligată să transmită, timp de 10 minute, doar textul deciziei de sancționare, în prime-time. Măsura, extrem de rar întâlnită, are rolul de a sancționa modul în care televiziunea a informat publicul și de a transmite un semnal clar că derapajele din audiovizual nu vor fi tolerate.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a luat miercuri o decizie împotriva postului Realitatea Plus. Instituția a hotărât ca televiziunea să difuzeze, pe 27 august 2025, timp de 10 minute, doar textul oficial al sancțiunii. Măsura se va aplica în intervalul orar 19:00 – 19:10 și reprezintă o reacție la mai multe emisiuni și dezbateri transmise recent, considerate de CNA ca fiind în afara cadrului legal.

Potrivit raportului întocmit de Direcția Monitorizare, televiziunea nu ar fi respectat prevederile legii și reglementările privind conținutul audiovizual. Astfel, în ședința publică de miercuri, Consiliul a aprobat în unanimitate aplicarea sancțiunii.

Decizia CNA are la bază emisiuni difuzate pe 19 august 2025, între orele 10:00 și 23:51, perioadă în care Realitatea Plus a transmis o serie de dezbateri și știri cu titluri considerate alarmiste și neconforme. Printre acestea s-au numărat formulări precum „Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor”, „Cum ne-au anulat alegerile”, „Demascarea mârșăviei globaliste” sau „Surse: Iohannis, Ciolacu și Odobescu au executat planul Biden”.

CNA a precizat că aceste materiale au fost prezentate cu titluri pe ecran care au indus publicul în eroare și nu au respectat dispozițiile legale privind informarea corectă. Autoritatea a subliniat că obligația televiziunilor este aceea de a difuza informații verificate și echilibrate, fără a lăsa impresia că unele ipoteze neverificate ar fi fapte certe, conform site-ului CNA.

Reprezentanții CNA au explicat că decizia vizează protejarea interesului public și menținerea standardelor în audiovizual. Consiliul a reamintit că posturile de televiziune trebuie să respecte legea indiferent de natura subiectelor abordate, mai ales atunci când acestea privesc teme de importanță națională, cum este organizarea alegerilor.

„Rapoartele de monitorizare cuprind ediţii ale emisiunilor de ştiri şi dezbateri transmise în data de 19.08.2025 (în intervalul orar 10:00 – 23:51), la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002 şi nici dispoziţiile art. 82 alin. (1) lit. a), b) şi alin. (3) din Decizia CNA nr. 573/ 2025 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Printre titlurile afişate pe ecran „Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor”, „Demascarea mârşăviei globaliste”, „Cum ne-au anulat alegerile”, „Surse: Iohannis, Ciolacu şi Odobescu au executat planul Biden”; „Surse: Iohannis şi Ciolacu, în raportul SUA cu anularea alegerilor”; „Surse: Oamenii lui Biden, implicaţi în anularea alegerilor”; „Anchetă incendiară în SUA după anularea alegerilor de la noi”; „Bomba momentului: Raportul SUA despre anularea alegerilor””, a informat CNA.

În aceeași ședință, CNA a decis să aplice o altă sancțiune, de această dată postului Nașul TV. Pentru edițiile din 28 și 29 aprilie 2025 ale emisiunii „Să vorbim despre tine”, televiziunea a primit o somație publică. Consiliul a constatat că și în acest caz au fost difuzate materiale care nu respectau normele audiovizuale.

Deși sancțiunea aplicată Nașul TV este mai puțin severă, CNA a atras atenția că, în cazul unor abateri repetate, pot fi aplicate măsuri mai dure.

Prin deciziile luate, CNA transmite un semnal puternic către toate televiziunile din România. Instituția avertizează că va continua să monitorizeze cu atenție conținutul audiovizual, în special în contextul dezbaterilor politice și al subiectelor sensibile pentru opinia publică.

Autoritatea reamintește că libertatea de exprimare este garantată, însă aceasta trebuie exercitată cu respectarea legii și a principiilor jurnalismului responsabil.