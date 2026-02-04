Consiliul Național al Audiovizualului a publicat, marți, lista „must carry”, disponibilă pe site-ul instituției, care reunește serviciile de programe ce trebuie retransmise obligatoriu în acest an de către distribuitorii de programe.

Lista include serviciile de televiziune ale Societatea Română de Televiziune, destinate publicului din România, precum și posturi a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte, între care se regăsește și TV5 Monde.

De asemenea, documentul cuprinde servicii de programe aparținând radiodifuzorilor privați, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ordonate în funcție de indicele anual de audiență aferent anului 2025.

Lista „must carry” include și servicii de programe locale și regionale ale radiodifuzorilor privați aflați sub jurisdicția României, precum și programe destinate minorităților naționale cu o pondere de peste 20%.

Printre acestea se află Erdely TV, program regional în limba maghiară destinat minorității maghiare din România, care acoperă județe precum Alba, Arad, Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu și Timiș, alături de alte zone din Transilvania.

Printre cele 57 de posturi private libere la retransmisie incluse în lista „must carry” se regăsesc, printre altele:

-România TV

-Realitatea Plus

-B1 TV

-Național TV

-Etno TV

-Trinitas TV

-Kiss TV

-Euronews România

-Music Channel

-Metropola TV

-Moldova TV

Totodată, lista cuprinde și serviciile publice ale Societatea Română de Radiodifuziune, precum și programe de radiodifuziune naționale și locale, private, care pot fi accesate prin rețele terestre, prin satelit, prin rețele de comunicații electronice și prin internet.

O absență notabilă din lista „must carry” este Digi 24. Potrivit CNA, excluderea nu ține de o decizie a autorității de reglementare, ci de considerente comerciale.

„Este o decizie care este strict comercială și nu are legătură cu CNA, așa cum nu a avut legătură cu CNA nici cu solicitarea de licențiere a Digi 24 și nici cu intrarea în must carry”, a declarat, în ședința de marți, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

Principiul „must carry” este reglementat de articolul 82 din Legea audiovizualului și stabilește obligația operatorilor de cablu, DTH și a platformelor online care retransmit servicii de programe de a include anumite posturi în grila lor.

Potrivit articolului 82, alineatul 1, „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați (…) în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă”.