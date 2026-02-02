Exim Banca Românească a lansat, începând de luni, 2 februarie 2026, o campanie destinată deținătorilor de carduri de credit, prin care aceștia pot recupera contravaloarea taxelor și impozitelor locale achitate în rate fără dobândă. Inițiativa vine într-un context de nemulțumiri și chiar proteste generate de majorarea impozitelor locale în mai multe orașe din țară.

Campania se adresează posesorilor de carduri de credit Deștepte, respectiv Mastercard Standard și Gold, care își achită taxele și impozitele locale folosind aceste instrumente financiare.

După efectuarea plății, clienții trebuie să solicite conversia tranzacțiilor într-un plan de rate fără dobândă, beneficiind astfel de o flexibilitate sporită în gestionarea cheltuielilor.

Toți clienții care utilizează această facilitate în perioada 2 februarie – 31 martie 2026 sunt înscriși automat într-o tragere la sorți, fără a fi necesară o înscriere suplimentară. Banca pune la dispoziție 10 premii, fiecare reprezentând contravaloarea taxelor și impozitelor plătite cu cardul de credit, în limita sumei de 1.500 de lei pentru fiecare câștigător.

Campania nu este destinată exclusiv clienților existenți. Pot participa și persoanele care solicită un card de credit de la Exim Banca Românească în perioada promoțională, cu condiția să achite taxele și impozitele locale în rate fără dobândă.

Planul de rate fără dobândă poate fi activat prin două modalități. Prima opțiune este activarea automată a serviciului de plată în rate, iar cea de-a doua presupune solicitarea conversiei tranzacției prin intermediul Call Center-ului băncii.

După cum menționam, în țară au început să aibă loc proteste în stradă față de creșterea taxelor și impozitelor locale. Sâmbătă, peste două mii de persoane au participat la un protest organizat la Miercurea-Ciuc, manifestându-și nemulțumirea față de majorarea fiscalității, eliminarea unor facilități fiscale și decizii politice considerate nedrepte.

Unul dintre protestatari, un pensionar în vârstă de 79 de ani, a explicat că măsurile adoptate de autorități sunt percepute ca fiind profund injuste și că impactul acestora se resimte puternic asupra nivelului de trai.

Acesta a arătat că, spre deosebire de anii anteriori, nu mai intenționează să achite impozitele la începutul anului, considerând acest gest o formă de protest, și a subliniat dificultățile financiare cu care se confruntă, afirmând că orașul a devenit tot mai greu de locuit pentru persoanele cu venituri reduse.

„E ruşinos. E foarte ruşinos ce face guvernul acesta cu noi. Şi şefii noştri (Consiliul Local, UDMR – n.red.) (…) Încă nu ştiu cu cât a crescut impozitul. Eu o să plătesc în decembrie, dacă plătesc, în ultimele zile, ca să nu mai poată cheltui. Până acum, în fiecare an, în ianuarie am achitat pentru tot anul, acum nu mai fac asta. E un fel de protest. Am 79 de ani, am muncit o viaţă întreagă (…) şi nu ne permitem să mergem la o excursie, trăim de la o zi la alta. (…) Şi Miercurea-Ciuc a ajuns acolo că nu mai e oraş locuibil. Trebuie să ne gândim să ne mutăm undeva unde trăim mai liniştiţi”, a spus unul dintre protestatari, citat de ProTV.

La protest au participat și reprezentanți ai asociațiilor persoanelor cu dizabilități, care au acuzat Guvernul că a eliminat facilități fiscale esențiale pentru o categorie socială deja vulnerabilă, aflată adesea sub limita subzistenței.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a precizat că așteaptă clarificări din partea Ministerului Finanțelor privind posibilitatea reducerii taxelor locale. Acesta a menționat că, la nivel local, autoritățile intenționează să acorde un ajutor social persoanelor cu handicap, pentru a compensa eliminarea facilităților fiscale.

Totodată, edilul a subliniat că, în lipsa unor pârghii suficiente de intervenție, se ia în calcul ajustarea în jos a coeficienților de impozitare în anul următor.

„Dacă nu avem marjă de activitate în alte zone, atunci pentru anul viitor musai să lucrăm chiar dacă coeficienţii sunt aproape de nivelul minim, dar musai să lucrăm şi cu aceştia ca să mai ducem mai jos, pentru că eliminarea acestor facilităţi a creat foarte multe probleme”, a afirmat primarul.

Nemulțumirile nu s-au limitat la Miercurea-Ciuc. Sute de persoane au ieșit în stradă și duminică, la Odorheiu Secuiesc, pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor locale. Participanții au reclamat faptul că noile taxe se resimt direct în bugetele familiilor și că mulți oameni sunt nevoiți să trăiască de la o zi la alta.

Unii protestatari au susținut că actualele politici fiscale sunt percepute ca o formă de abuz, afirmând că voința lor este de a schimba situația existentă.