Prețul gazelor în iarna 2026-2027. Cât ajunge să plătească o familie pentru încălzirea locuinței

Cât costă un metru cub de gaz în iarna 2026-2027 și cât trebuie să plătească o familie pentru încălzirea locuinței? Pentru consumatorii casnici din România, prețul gazelor naturale este reglementat printr-un mecanism temporar, aplicabil până la 31 martie 2027, introdus prin Ordonanța de Urgență nr. 12/2026.

Potrivit măsurilor anunțate de Guvern, prețul final facturat se stabilește în funcție de formula prevăzută în ordonanță și de prețul contractual, fiind aplicată valoarea mai mică dintre cele două. Costul unui metru cub depinde și de puterea calorifică a gazului, în timp ce factura din sezonul rece este influențată în principal de suprafața locuinței, de nivelul de izolație termică și de temperatura setată la termostat.

În perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, consumatorii casnici beneficiază de mecanismul de protecție introdus prin OUG nr. 12/2026. Actul normativ prevede că prețul final facturat este valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat conform formulei stabilite de Guvern.

Noul mecanism diferă de schema anterioară de plafonare, care stabilea un preț final maxim de 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici.

Începând din aprilie 2026, calculul prețului include costul de achiziție al gazelor, componenta de furnizare de 0,015 lei/kWh, tarifele reglementate și taxele aplicabile. Guvernul a prezentat aceste măsuri drept o tranziție graduală către o piață liberalizată, menită să limiteze creșterile de preț pentru populație.

Potrivit informațiilor publicate de furnizori și datelor disponibile pe piață în octombrie 2026, ofertele pot varia semnificativ în funcție de companie și de condițiile contractuale. Prin urmare, pentru a afla costul exact, consumatorii trebuie să verifice oferta furnizorului și prețul final aplicabil locului lor de consum.

Pentru un calcul orientativ, dacă se utilizează un preț de 0,31 lei/kWh și o putere calorifică de 10,5 kWh pentru un metru cub de gaz, rezultă un cost de aproximativ 3,26 lei/m³. În cazul unei puteri calorifice de 11 kWh/m³, costul echivalent ajunge la aproximativ 3,41 lei/m³.

Aceste valori sunt estimări utilizate pentru comparație și nu reprezintă un tarif universal garantat pentru fiecare metru cub de gaz. Prețul efectiv trebuie calculat folosind valoarea aplicabilă din contract sau factură și puterea calorifică aferentă perioadei de consum.

Pentru a verifica ofertele disponibile, consumatorii pot consulta comparatorul de oferte de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum și informațiile publicate de furnizori precum ENGIE, E.ON și Electrica Furnizare.

Un metru cub de gaz natural furnizează, în general, aproximativ 10-11 kWh de energie. Valoarea exactă variază însă în funcție de compoziția gazului și de zona de distribuție.

Factura de gaze naturale transformă volumul măsurat în metri cubi în energie exprimată în kWh, folosind puterea calorifică superioară (PCS). Formula de calcul este:

Energia consumată (kWh) = volumul de gaz (m³) × PCS (kWh/m³).

De exemplu, dacă o locuință consumă 100 m³ de gaz într-o lună, iar PCS-ul mediu este de 10,5 kWh/m³, consumul facturat va fi de 1.050 kWh.

La un preț ipotetic de 0,31 lei/kWh, costul energiei consumate ar ajunge la aproximativ 325,50 lei. Acest calcul este orientativ și presupune că prețul utilizat include toate componentele facturii.

Este important de reținut că furnizorii facturează gazele în funcție de energia rezultată în urma conversiei, nu doar de volumul indicat de contor. Din acest motiv, două gospodării care consumă același număr de metri cubi pot înregistra diferențe ale consumului facturat dacă valorile PCS sunt diferite.

Valoarea exactă a puterii calorifice superioare poate fi consultată pe factura de gaze, în secțiunea dedicată datelor contorului și conversiei consumului.

Consumul zilnic al unei centrale termice pe gaz depinde de mai mulți factori: suprafața încălzită, nivelul de izolație al locuinței, temperatura exterioară, eficiența centralei și temperatura interioară dorită.

Puterea nominală a centralei, de exemplu 24 kW, nu indică automat consumul zilnic. Aparatul funcționează în cicluri și își adaptează puterea în funcție de necesarul de căldură al locuinței.

Pentru un apartament cu o suprafață de aproximativ 50-70 m², consumul orientativ într-o perioadă rece poate fi de 2-5 m³ de gaz pe zi.

Într-o locuință de 90-120 m², mai ales dacă este slab izolată sau dacă temperaturile exterioare sunt foarte scăzute, consumul poate ajunge la 5-10 m³ pe zi sau chiar mai mult.

La un cost estimativ de 3,26 lei/m³, cheltuielile zilnice ar putea fi următoarele:

2 m³ pe zi: aproximativ 6,50 lei;

aproximativ 6,50 lei; 3 m³ pe zi: aproximativ 9,80 lei;

aproximativ 9,80 lei; 5 m³ pe zi: aproximativ 16,30 lei;

aproximativ 16,30 lei; 8 m³ pe zi: aproximativ 26,10 lei;

aproximativ 26,10 lei; 10 m³ pe zi: aproximativ 32,60 lei.

Valorile sunt exemple de calcul și nu reprezintă estimări garantate pentru orice locuință. Consumul poate crește considerabil în zilele geroase, în casele fără izolație termică sau atunci când temperatura interioară este menținută la un nivel ridicat.

Pentru reducerea cheltuielilor cu încălzirea în timpul iernii, specialiștii recomandă reglarea termostatului la o temperatură confortabilă, întreținerea periodică a centralei și îmbunătățirea izolației termice a locuinței.

Compararea ofertelor furnizorilor poate contribui, de asemenea, la identificarea unui contract mai avantajos. Întrucât ofertele diferă în funcție de companie și de condițiile contractuale, consumatorii trebuie să verifice prețul final aplicabil propriului loc de consum.