Ajutor de 20.000 de euro pentru familiile cu copii. Cine poate primi bani de la stat pentru o locuință în această țară

Familiile din Serbia pot beneficia de un ajutor financiar de până la 20.000 de euro pentru cumpărarea sau construirea unei locuințe după nașterea unui copil. Sprijinul este acordat de stat mamelor care îndeplinesc anumite condiții privind proprietatea și veniturile familiei. Ministerul pentru Familie și Demografie a prezentat regulile de acordare a banilor și documentele necesare. Solicitările trebuie depuse înainte ca bebelușul să împlinească vârsta de un an.

Ajutorul financiar de până la 20.000 de euro este destinat familiilor din Serbia care intenționează să cumpere un apartament, să achiziționeze o casă sau să construiască o locuință după nașterea unui copil. Ministerul pentru Familie și Demografie a publicat un ghid în care sunt explicate condițiile de eligibilitate, valoarea sprijinului și procedura de depunere a cererilor.

Pentru achiziționarea unei locuințe, contribuția statului poate reprezenta cel mult 20% din valoarea imobilului, fără să depășească plafonul de 20.000 de euro. Suma efectivă depinde, astfel, de prețul proprietății pe care familia dorește să o cumpere.

În cazul construirii unei case în zone grav afectate, sprijinul poate acoperi până la 50% din valoarea lucrărilor. Și în această situație, finanțarea este limitată la maximum 20.000 de euro, indiferent de costul total al construcției.

Programul se adresează mamelor care doresc să devină pentru prima dată proprietarele unei locuințe și care au un copil cu vârsta mai mică de un an. Pentru a beneficia de finanțare, solicitanta nu trebuie să dețină un apartament sau o casă, nici ca proprietar unic, nici în coproprietate.

Eligibilitatea depinde și de situația financiară a familiei. Potrivit publicației Blic, veniturile nete cumulate ale soților sau ale partenerilor care locuiesc împreună fără să fie căsătoriți nu trebuie să depășească de două ori salariul mediu net înregistrat la nivel național.

Regulile permit acordarea sprijinului inclusiv atunci când partenerul deține deja o proprietate imobiliară ca bun personal. Condiția esențială este ca mama să nu figureze ca proprietară sau coproprietară a locuinței respective.

Programul prevede și o situație excepțională. Dacă mama copilului decedează, tatăl poate solicita finanțarea, cu condiția să îndeplinească cerințele legale pentru acordarea ajutorului.

Valoarea ajutorului pentru cumpărarea unei locuințe se stabilește în funcție de prețul de achiziție, în limita procentului de 20% și a plafonului maxim prevăzut de program.

De exemplu, dacă o familie intenționează să cumpere un apartament în valoare de 100.000 de euro, contribuția statului poate ajunge la 20.000 de euro. Diferența de 80.000 de euro trebuie asigurată de beneficiari, fie din economii personale, fie prin contractarea unui credit imobiliar.

Familiile care îndeplinesc criteriile necesare pot lua în calcul și un împrumut cu dobândă subvenționată de stat, prin programul destinat tinerilor. Accesarea acestei variante depinde însă de respectarea condițiilor specifice creditării.

Un aspect important privește momentul acordării finanțării. Ajutorul nu poate fi utilizat pentru locuințe deja cumpărate, iar suma aprobată nu este virată în avans beneficiarilor.

Din acest motiv, solicitanții trebuie să identifice proprietatea înainte de depunerea dosarului, să negocieze prețul și termenul de plată cu vânzătorul și să pregătească un antecontract de vânzare-cumpărare.

Pentru familiile care aleg să construiască o locuință, documentația trebuie să includă și actele tehnice necesare, printre care devizul lucrărilor de construcție.

Solicitările pentru acordarea sprijinului financiar se depun la autoritatea locală competentă din Serbia, împreună cu documentele justificative prevăzute de program.

Instituția locală primește dosarul și îl transmite ulterior comisiei responsabile de analizarea cererilor și aprobarea finanțării. Procedura presupune verificarea îndeplinirii condițiilor privind proprietatea, veniturile și destinația banilor.

Documentele solicitate pot varia în funcție de scopul finanțării, respectiv cumpărarea unui apartament, achiziționarea unei case sau construirea unei locuințe. O parte dintre informațiile necesare sunt obținute direct de autorități, prin consultarea evidențelor oficiale.

Termenul de depunere a dosarului reprezintă una dintre condițiile obligatorii ale programului de sprijin pentru locuințe. Părinții trebuie să înainteze solicitarea înainte ca nou-născutul să împlinească vârsta de un an.

Prin urmare, familiile interesate trebuie să țină cont atât de perioada necesară identificării locuinței, cât și de timpul alocat pregătirii documentelor și stabilirii condițiilor de achiziție.

Ministerul pentru Familie și Demografie din Serbia recomandă solicitanților să consulte din timp ghidul oficial și să înceapă pregătirea dosarului înainte de expirarea termenului legal, pentru a nu pierde posibilitatea accesării finanțării.