Afacerile din România, evoluții diferite în 2026. Comerțul cu ridicata a crescut, în timp ce serviciile pentru companii au înregistrat scăderi

Activitatea economică din România a avut evoluții diferite în primele opt luni ale anului 2026. Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a înregistrat o creștere ușoară, în timp ce serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor au consemnat o scădere. Totuși, în luna august, ambele sectoare au raportat creșteri comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 28 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a crescut în august 2026 cu 4,5% față de aceeași lună a anului trecut, ca serie brută. În seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, avansul a fost de 2,2%.

Comparativ cu luna iulie 2026, cifra de afaceri din acest sector a scăzut cu 3,9% ca serie brută, însă a crescut cu 3% ca serie ajustată.

Creșterea anuală a fost susținută în principal de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, care a avansat cu 19,5%, și de comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, unde majorarea a fost de 15,6%.

Evoluții pozitive au fost înregistrate și în comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri, cu un avans de 11,3%, precum și în comerțul echipamentelor informatice și de telecomunicații, unde cifra de afaceri a crescut cu 5,4%.

În schimb, anumite activități au înregistrat scăderi semnificative față de august 2025. Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au scăzut cu 15,8%, iar comerțul cu ridicata nespecializat a consemnat un declin de 10,9%.

Reduceri au fost raportate și în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii, de 3,5%, precum și în comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului, de 1,9%.

În ceea ce privește serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor, datele INS arată o creștere a cifrei de afaceri cu 7,8% în august 2026 față de august 2025, ca serie brută. În seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea a fost de 4,3%.

Cele mai mari avansuri au fost înregistrate în activitățile de comunicații, unde cifra de afaceri a crescut cu 22,2%.

Activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe au consemnat o majorare de 10,7%.

Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor au crescut cu 7,3%, în timp ce activitățile de servicii informatice și tehnologia informației au avansat cu 6,1%.

În sectorul transporturilor, cifra de afaceri a fost cu 5,9% mai mare decât în august 2025.

Comparativ cu iulie 2026, serviciile prestate companiilor au înregistrat însă o scădere de 1,1% ca serie brută. Cele mai importante reduceri au fost consemnate în producția cinematografică și activitățile conexe, cu 2,9%, transporturi, cu 2,8%, și serviciile informatice și IT, cu 2,4%.

Singurul segment care a înregistrat o creștere lunară ca serie brută a fost cel al comunicațiilor, cu un avans de 4,6%.

După ajustarea în funcție de zilele lucrătoare și de sezonalitate, cifra de afaceri a întregului sector a crescut cu 5,5% față de iulie.

Deși luna august a adus creșteri anuale în ambele sectoare, rezultatele cumulate pentru perioada ianuarie-august 2026 arată diferențe.

În comerțul cu ridicata, cifra de afaceri a crescut cu 0,3% față de primele opt luni ale anului 2025, ca serie brută, și cu 0,2% ca serie ajustată.

Avansul a fost susținut de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, unde creșterea a fost de 11,4%, de comerțul bunurilor de consum nealimentare, cu 8,3%, și de comerțul echipamentelor informatice și de telecomunicații, cu 6,5%.

Pe de altă parte, comerțul cu ridicata nespecializat a înregistrat o scădere de 14,5%, iar comerțul produselor agricole brute și al animalelor vii s-a redus cu 9,6%.

Activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata au consemnat un declin de 8,9%, iar comerțul produselor alimentare, băuturilor și tutunului a scăzut cu 4,3%.

În cazul serviciilor de piață prestate în principal întreprinderilor, cifra de afaceri din primele opt luni ale anului a fost cu 0,8% mai mică față de perioada similară din 2025, ca serie brută, și cu 1,6% ca serie ajustată.

Scăderile au fost determinate de evoluțiile negative din transporturi, unde cifra de afaceri s-a redus cu 2,1%, alte servicii furnizate în principal întreprinderilor, cu 1,3%, și activitățile de servicii informatice și IT, cu 0,8%.

În schimb, comunicațiile au înregistrat un avans de 5,7%, iar activitățile de producție cinematografică, video și programe de televiziune au crescut cu 4,3%.

Cele două comunicate publicate de Institutul Național de Statistică evidențiază o revenire a activității în luna august, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar și rezultate mai puțin favorabile la nivelul primelor opt luni din 2026.

Comerțul cu ridicata a reușit să mențină un avans modest în perioada ianuarie-august, în timp ce serviciile destinate în principal companiilor au înregistrat o contracție ușoară.

Diferențele dintre activități sunt importante. În timp ce comunicațiile, serviciile cinematografice și anumite segmente ale comerțului cu ridicata au consemnat creșteri, transporturile, intermedierea comercială și comerțul angro cu produse agricole au înregistrat scăderi pe intervalele analizate.

Datele prezentate de INS sunt calculate atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, pentru a permite comparații între perioade cu structuri calendaristice diferite.

Următoarele comunicate privind evoluția cifrei de afaceri în cele două sectoare sunt programate pentru 27 noiembrie 2026.