Piața muncii în ultimul trimestru din 2026. Ce sectoare din România pregătesc cele mai multe angajări

Piața muncii din România intră în ultimul trimestru al anului 2026 cu perspective diferite de recrutare de la un sector la altul. Potrivit ultimului raport MEOS Q4 2026, realizat pe un eșantion de 525 de angajatori din opt regiuni ale țării, 27% dintre companiile chestionate intenționează să își mărească numărul de salariați în ultimele luni ale anului.

Analiza arată că planurile de angajare diferă semnificativ în funcție de domeniul de activitate, iar distribuția recrutărilor s-a schimbat vizibil față de anul trecut. Construcțiile și imobiliarele conduc clasamentul perspectivelor de angajare, urmate de comerț și logistică, în timp ce serviciile de ospitalitate înregistrează cea mai mare îmbunătățire anuală.

Sentimentul angajatorilor privind recrutările este măsurat prin Previziunea Netă de Angajare (NEO). Indicatorul reprezintă diferența dintre procentul angajatorilor care intenționează să își mărească personalul și procentul celor care au în plan să reducă numărul de salariați.

Pentru ultimul trimestru din 2026, NEO neajustat este de 5%. După ajustarea în funcție de tiparele sezoniere previzibile, care permite o comparație mai precisă între regiuni și între diferite perioade, indicatorul ajunge la 4%.

Datele indică o perspectivă generală pozitivă, însă evoluția recrutărilor nu este uniformă în toate domeniile economiei. Unele sectoare se pregătesc pentru o creștere mai puternică a numărului de angajați, în timp ce altele înregistrează intenții de recrutare mai temperate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Sectorul Construcții și Imobiliare înregistrează o perspectivă netă de angajare de 16%, cu 19 puncte procentuale peste nivelul din perioada comparabilă a anului trecut. Domeniul ocupă primul loc în clasament, având cea mai puternică perspectivă de angajare și una dintre cele mai mari creșteri anuale.

Angajatorii se pregătesc pentru un volum mai mare de proiecte, ceea ce ar putea amplifica cererea de personal. Presiunea este așteptată să crească în special pentru meseriile calificate și pentru rolurile tehnice, necesare desfășurării activităților din domeniu.

Comerțul și logistica au o perspectivă netă de angajare de 12%, în creștere cu 8 puncte procentuale față de anul trecut.

Finalul anului coincide cu perioada de vârf pentru retail și distribuție, când cererea impune consolidarea echipelor. Companiile își pregătesc personalul din depozite, transport și vânzări pentru a putea face față volumului de activitate din ultimele luni ale anului.

Astfel, sectorul se numără printre domeniile cu perspective pozitive de recrutare pentru trimestrul al patrulea din 2026.

Serviciile de ospitalitate au o perspectivă netă de angajare de 8%, cu 37 de puncte procentuale mai mult decât în perioada comparabilă a anului trecut.

Aceasta este cea mai mare îmbunătățire anuală înregistrată în raportul MEOS Q4 2026. Evoluția indică faptul că angajatorii din domeniu au reluat ritmul recrutărilor, după o perioadă în care perspectivele de angajare au fost mai slabe.

Creșterea indicatorului plasează ospitalitatea printre sectoarele cu o evoluție favorabilă a intențiilor de angajare în ultimele luni ale anului.

Sectorul Producție înregistrează o perspectivă netă de angajare de 6%, cu 2 puncte procentuale peste nivelul de anul trecut.

Datele indică un domeniu stabil, în care intențiile de recrutare se mențin constante și sunt ușor mai ridicate decât în aceeași perioadă din 2025.

Spre deosebire de construcții și imobiliare sau de serviciile de ospitalitate, unde raportul evidențiază creșteri anuale mai pronunțate, producția se remarcă printr-o evoluție mai moderată a perspectivelor de angajare.

În Finanțe și Asigurări, perspectiva netă de angajare este de 5%, cu 13 puncte procentuale mai puțin decât în perioada comparabilă a anului trecut.

Sectorul Public, Sănătate și Asistență Socială înregistrează un indicator de 4%, în scădere cu 2 puncte procentuale față de anul trecut.

Ambele domenii păstrează perspective pozitive de angajare, însă ritmul recrutărilor este mai temperat decât în trimestrul al patrulea din 2025.

Raportul MEOS Q4 2026 evidențiază diferențe importante între sectoarele economiei românești. Construcțiile și imobiliarele au cea mai ridicată perspectivă netă de angajare, de 16%, urmate de comerț și logistică, cu 12%, și de serviciile de ospitalitate, cu 8%.

Producția înregistrează un indicator de 6%, în timp ce Finanțele și Asigurările ajung la 5%, iar Sectorul Public, Sănătatea și Asistența Socială la 4%.

La nivel general, 27% dintre cei 525 de angajatori chestionați intenționează să își mărească numărul de salariați în ultimele luni ale anului. Previziunea Netă de Angajare este de 5% înainte de ajustarea sezonieră și de 4% după această ajustare.

Rezultatele arată că perspectivele de recrutare diferă semnificativ în funcție de domeniul de activitate, iar evoluția față de anul trecut variază de la creșteri puternice în ospitalitate și construcții până la diminuări în finanțe, asigurări și sectorul public.