Paiele din hârtie, mai poluante decât cele din plastic? Ce au descoperit cercetătorii sud-coreeni

Un studiu realizat de Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud arată că paiele din hârtie pot avea un impact asupra mediului mai mare decât cele din plastic. Cercetătorii au comparat patru tipuri de paie, folosind 16 indicatori, și au identificat diferențe importante privind toxicitatea și poluarea.

Un studiu realizat de Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud arată că paiele din hârtie ar putea avea un impact mai mare asupra mediului decât cele din plastic, în mai multe categorii analizate. Cercetarea a comparat patru tipuri de paie, folosind 16 indicatori de mediu, și a evidențiat diferențe importante între materialele utilizate.

Potrivit rezultatelor, paiele convenționale din plastic au avut cea mai mică amprentă asupra mediului în 10 dintre cele 16 categorii analizate, inclusiv în ceea ce privește toxicitatea pentru oameni, emisiile de particule și impactul general asupra schimbărilor climatice.

În schimb, paiele din hârtie au generat un risc asociat substanțelor cancerigene de peste șase ori mai mare decât cele din plastic standard. Impactul lor asupra acidificării mediului a fost de două ori mai mare.

Cercetătorii au analizat și paiele din plastic biodegradabil, precum și pe cele fabricate din materiale provenite din surse regenerabile, cum ar fi trestia de zahăr. În cazul paielor de tip Bio-PE, realizate din materii prime regenerabile, riscul asociat substanțelor cancerigene a fost de 16 ori mai mare decât în cazul paielor convenționale din plastic. Impactul asupra acidificării mediului a fost de șase ori mai ridicat.

Acidificarea este un indicator utilizat pentru evaluarea modificărilor chimice ale mediului, inclusiv în sol și în ecosistemele acvatice. Rezultatele sugerează că înlocuirea plasticului cu alte materiale nu garantează automat reducerea impactului asupra mediului, acesta depinzând de caracteristicile materialelor și de etapele ciclului lor de viață.

Deși hârtia este considerată un material reciclabil, paiele fabricate din aceasta nu ajung neapărat în procesul de reciclare. Potrivit studiului, dimensiunile reduse ale paielor le fac dificil de identificat și separat în echipamentele utilizate în centrele de sortare, ceea ce limitează posibilitatea recuperării lor.

În plus, straturile impermeabile și adezivii utilizați în procesul de fabricație pot îngreuna prelucrarea acestora. Aceste materiale pot necesita mai multă energie pentru procesare și pot complica reciclarea. Există riscul ca anumite componente să contribuie la contaminarea materialelor reciclate.

Rezultatele au determinat reacții și în rândul politicienilor sud-coreeni. Parlamentarul Kim Wi-sang a criticat organizațiile de mediu și guvernul pentru că ar fi acordat prioritate unor măsuri percepute drept ecologice, fără să țină suficient cont de dovezile științifice.

Acesta a susținut că autoritățile ar trebui să recunoască eșecul politicilor de „ecologizare de fațadă”, care au promovat materiale alternative fără să obțină rezultatele de mediu așteptate.

Nemulțumirea față de paiele din hârtie pare să fie răspândită și în rândul populației. Un sondaj realizat de autoritățile sud-coreene pe un eșantion de 1.001 cetățeni a arătat că 87,5% dintre respondenți nu agrează acest tip de paie.

Ca alternativă, pot fi utilizate paie reutilizabile din materiale durabile, precum oțelul inoxidabil sau siliconul. Acestea pot fi curățate și folosite în mod repetat, reducând necesitatea consumului de produse de unică folosință.

Studiul atrage atenția asupra faptului că evaluarea impactului asupra mediului trebuie să ia în considerare întregul ciclu de viață al unui produs, de la fabricare până la eliminare, nu doar materialul din care este realizat. Prin urmare, alegerea unei alternative considerate mai ecologice ar trebui să se bazeze pe date privind producția, utilizarea și gestionarea deșeurilor.