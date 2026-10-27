Facturile la căldură ar putea fi mai mici de la 1 noiembrie. Ce se schimbă pentru românii racordați la sistemele centralizate de termoficare

Românii racordați la sistemele centralizate de termoficare vor plăti mai puțin pentru energia termică începând cu 1 noiembrie 2026, ca urmare a reducerii cotei de TVA de la 21% la 11% în sezonul rece. Măsura se aplică la nivel național până la 31 martie 2027 și determină o scădere de aproximativ 8% a prețului final al gigacaloriei, dacă tariful energiei termice fără TVA rămâne neschimbat.

Reducerea se aplică în fiecare an, în perioada noiembrie-martie, conform prevederilor Codului fiscal, și îi vizează pe consumatorii care beneficiază de încălzire prin sistemele centralizate de termoficare. În condițiile menținerii tarifului de bază, scăderea prețului final este de aproximativ 8,3%.

În București, unde furnizarea agentului termic a început deja, o gigacalorie costă în prezent aproximativ 400 de lei. De la 1 noiembrie, odată cu aplicarea cotei reduse de TVA, prețul ar urma să scadă la aproximativ 365-370 de lei. Astfel, economia ar putea ajunge la circa 30-35 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată.

Reducerea este determinată exclusiv de modificarea cotei de TVA, nu de o diminuare a tarifului de bază al energiei termice. Valoarea finală a facturii va depinde, în continuare, de consumul fiecărei gospodării, precum și de tarifele și subvențiile stabilite la nivel local.

Potrivit articolului 291 alineatul (2) litera k) din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 11% se aplică energiei termice livrate în sezonul rece către populație. Facilitatea se extinde și asupra spitalelor publice și private, unităților de învățământ publice și private, organizațiilor neguvernamentale, unităților de cult și furnizorilor acreditați de servicii sociale, atât publici, cât și privați.

Legislația definește sezonul rece drept intervalul de cinci luni cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. În afara acestei perioade, pentru livrarea energiei termice care nu beneficiază de alte facilități fiscale se aplică TVA standard de 21%.

Reducerea se referă la energia termică livrată categoriilor de consumatori prevăzute de lege și nu se extinde automat asupra altor surse de încălzire. Prin urmare, energia electrică utilizată pentru încălzirea locuinței nu beneficiază de aceeași reducere sezonieră a TVA în baza acestei prevederi.

Regulile actuale au fost introduse prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial la 25 iulie 2025. Modificările referitoare la TVA au intrat în vigoare la 1 august 2025, când cota standard a crescut de la 19% la 21%, iar cota redusă aplicabilă energiei termice în sezonul rece a fost majorată de la 5% la 11%.

Înainte de aceste modificări, energia termică destinată populației și celorlalte categorii eligibile beneficia de o cotă de TVA de 5% în perioada noiembrie-martie. În prezent, cota redusă este de 11% în sezonul rece, în timp ce în afara acestei perioade se aplică, în condițiile generale, cota standard de 21%.

Astfel, ieftinirea gigacaloriei de la 1 noiembrie 2026 nu reprezintă o măsură nouă adoptată de Guvern, ci aplicarea regimului fiscal sezonier prevăzut de legislația în vigoare.

Prețul efectiv plătit de consumatori poate varia de la un oraș la altul, în funcție de costurile de producție și distribuție a energiei termice, de tarifele aprobate și de subvențiile acordate de autoritățile locale.

De asemenea, reducerea prețului pentru fiecare gigacalorie nu garantează că facturile totale vor fi mai mici în toate lunile sezonului rece. În perioadele cu temperaturi mai scăzute, consumul de energie termică poate crește, ceea ce poate duce la facturi mai mari chiar și în condițiile unui preț mai mic pe gigacalorie.