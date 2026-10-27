Polițiștii de frontieră au făcut o descoperire de aproape 19 milioane de lei la Giurgiu. Aproape 64.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie au fost reținute

Polițiștii de frontieră din Giurgiu, împreună cu lucrători ai Autorității Vamale Române, au descoperit aproape 64.000 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de marochinărie suspectate că sunt contrafăcute.

Bunurile, inscripționate cu denumirile unor mărci protejate, au o valoare totală estimată la peste 18,7 milioane de lei. Întreaga cantitate a fost reținută de autoritățile vamale, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Descoperirea a fost făcută în urma unui control efectuat asupra unui automarfar care circula pe ruta Turcia-România. Verificările au fost extinse după ce polițiștii de frontieră au identificat neconcordanțe între valoarea declarată a mărfurilor și costurile transportului.

Potrivit informațiilor transmise marți de Poliția de Frontieră, incidentul a avut loc pe 24 octombrie, în jurul orei 18:00, în zona DN5.

Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control un automarfar înmatriculat în România, care transporta textile.

Vehiculul circula pe ruta Turcia-România și era condus de un cetățean turc în vârstă de 49 de ani.

În prima etapă a controlului, polițiștii de frontieră au verificat documentele de călătorie, au consultat aplicația e-DAC și au analizat documentele care însoțeau marfa transportată.

În urma acestor verificări, autoritățile au constatat că valoarea declarată a mărfurilor nu justifica nivelul costurilor de transport. Această neconcordanță a determinat polițiștii să efectueze verificări suplimentare asupra încărcăturii.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători vamali ai Autorității Vamale Române, au descoperit aproximativ 64.000 articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie, inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Valoarea estimată a bunurilor este de peste 18,7 milioane de lei. În data de 24 octombrie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, au oprit pentru control, în zona DN5, un automarfar înmatriculat în România, care transporta textile. Mijlocul de transport circula pe ruta Turcia–România și era condus de un cetățean turc, în vârstă de 49 de ani. În urma verificării documentelor de călătorie, a consultării aplicației e-DAC și a analizării documentelor care însoțeau marfa, polițiștii de frontieră au constatat că valoarea declarată a mărfurilor nu justifica costurile de transport, motiv pentru care au decis efectuarea unor verificări suplimentare. Totodată, în timpul controlului, s-a constatat că șnurul asigurător al semiremorcii nu era introdus prin sistemul de închidere. După deschiderea acesteia, polițiștii au descoperit, în saci de culoare albă, o cantitate considerabilă de bunuri susceptibile a fi contrafăcute”, informează autoritățile.

În timpul controlului, polițiștii de frontieră au observat și o problemă legată de sistemul de asigurare al semiremorcii. Mai exact, șnurul asigurător nu era introdus prin sistemul de închidere al acesteia.

După deschiderea semiremorcii, polițiștii au descoperit mai mulți saci de culoare albă, în interiorul cărora se afla o cantitate considerabilă de bunuri suspectate că sunt contrafăcute.

Descoperirea a determinat extinderea verificărilor și constituirea unei echipe mixte de control, pentru examinarea amănunțită a automarfarului și a mărfurilor transportate.

Echipa mixtă de control a fost formată din polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

La verificări au participat și lucrători vamali ai Biroului Vamal de Interior Giurgiu și ai Serviciului Echipe Mobile Giurgiu, structuri din cadrul Direcției Regionale Vamale București.

În urma controlului amănunțit, autoritățile au descoperit 63.901 articole vestimentare, produse de marochinărie și articole de încălțăminte, toate inscripționate cu denumirile unor mărci protejate.

Există suspiciunea că produsele sunt contrafăcute, iar valoarea totală estimată a acestora se ridică la 18.740.390 de lei.

Cantitatea descoperită reprezintă aproape 64.000 de bunuri, cu o valoare apropiată de 19 milioane de lei. Întreaga cantitate de produse a fost reținută de lucrătorii vamali, în vederea continuării cercetărilor.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au întocmit un dosar penal pentru punerea în circulație a unui produs care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare și care aduce prejudicii titularului mărcii înregistrate.

Cercetările continuă pentru clarificarea situației bunurilor descoperite în automarfarul care circula pe ruta Turcia-România.

La finalizarea dosarului penal, urmează să fie propuse soluțiile legale prin intermediul unității de parchet competente.

Până atunci, toate cele 63.901 produse suspectate că sunt contrafăcute rămân reținute de lucrătorii vamali, conform măsurilor dispuse în urma controlului desfășurat la Giurgiu.