Industria auto se confruntă cu un dezavantaj major în România. ACAROM cere un plan clar privind producția de energie din următorii ani

Industria auto din România are nevoie de o foaie de parcurs privind evoluția producției de energie în următorii ani, în condițiile în care prețul electricității reprezintă un dezavantaj major pentru competitivitatea companiilor, a declarat marți Adrian Sandu, secretarul general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), în cadrul unei conferințe de specialitate.

Potrivit reprezentantului ACAROM, industria auto generează 14% din produsul intern brut (PIB) al României, însă activitatea este susținută de companii multinaționale ale căror filiale produc în țară. Acestea antrenează un lanț extins de furnizori, contribuie la menținerea a peste 200.000 de locuri de muncă și generează peste 35% din totalul exporturilor României.

În acest context, Adrian Sandu consideră că autoritățile trebuie să prezinte un plan clar privind viitorul producției de energie, astfel încât reprezentanții industriei să poată evalua perspectivele costurilor și să transmită informațiile conducerilor companiilor. Aproximativ 80% dintre șefii acestor companii nu se află în România, ci în străinătate.

Secretarul general al ACAROM a atras atenția asupra costurilor ridicate ale electricității, precizând că, potrivit datelor bursiere pe care le consultase cu o zi înainte, România avea cel mai mare preț la energia electrică din Europa.

Reprezentantul industriei auto a explicat că organizația a solicitat de mai mult timp autorităților o foaie de parcurs pentru sectorul energetic. Obiectivul imediat nu este neapărat reducerea prețului, deși aceasta ar trebui să reprezinte o țintă finală, ci clarificarea perspectivelor privind producția de energie și evoluția costurilor în următorii ani.

Potrivit lui Adrian Sandu, companiile au nevoie de informații concrete pe care să le poată prezenta conducerilor internaționale, pentru a putea evalua condițiile în care vor continua să producă în România.

Industria auto are o contribuție importantă la economia națională, atât prin ponderea de 14% în PIB, cât și prin locurile de muncă și exporturile generate. Prin urmare, costurile energiei reprezintă un factor relevant pentru competitivitatea producătorilor și a furnizorilor din acest sector.

ACAROM consideră că este necesară o perspectivă clară asupra modului în care va evolua sistemul energetic românesc în următorul an și jumătate sau în următorii doi ani.

Planul ar trebui să arate cum poate România să ajungă la independență energetică, astfel încât industria să fie mai puțin expusă fluctuațiilor de producție și altor factori care influențează disponibilitatea electricității.

Printre aspectele care trebuie clarificate se numără dependența producției de energie de debitele Dunării în timpul verii, capacitățile de stocare disponibile și investițiile care urmează să fie realizate.

În opinia reprezentantului ACAROM, aceste informații sunt esențiale pentru a înțelege cum poate ajunge prețul energiei la un nivel competitiv pentru companiile care produc în România.

„Ca industrie, considerăm că avem un mare dezavantaj în România. Chiar ieri citeam și observam pe Bursă că avem cel mai mare preț din Europa la kilowatt. Trebuie să facem ceva în sensul acesta și industria auto a solicitat, încă de ceva timp, nu o scădere a prețului la energie, fiindcă aici trebuie să ajungem eventual într-un final, ci o foaie de parcurs ca să știm pe care să o prezentăm șefilor noștri, care 80% dintre ei nu se află aici în România, ci în afara țării. Industria auto din România generează 14% din PIB, dar generează cu companii multinaționale, ale căror filiale se află în România și care produc în România, angrenând un lanț de furnizori uriaș, cu peste 200.000 de locuri de muncă, peste 35% din total exporturile noastre și putem vedea ce impact avem. Deci, ne trebuie această foaie de parcurs să vedem ce se va întâmpla cu producția de energie a României în viitorii ani – să zicem un an jumătate, doi, astfel încât să putem spune că ajungem la independență energetică, că nu mai depindem de fluctuații, de debitele Dunării pe timpul verii sau de capacitatea de stocare și ce investiții se vor face, astfel încât prețul să ajungă la un nivel competitiv”, a spus Adrian Sandu.

Adrian Sandu a abordat și efectele programului european Green Deal, pe care l-a descris drept o inițiativă interesantă, dar care nu a fost aplicată corect sau eficient.

În opinia sa, tranziția către vehicule electrificate nu a fost însoțită de o evaluare suficientă a impactului pe care aceasta îl poate avea asupra consumului de energie și asupra infrastructurii energetice europene.

Reprezentantul ACAROM a amintit că, în urmă cu trei ani, un studiu realizat la nivel european arăta că, în eventualitatea trecerii la vehicule electrificate, consumul de energie al întregii Europe ar fi fost de 11 ori mai mare.

Potrivit lui Sandu, această perspectivă nu a fost luată în calcul în mod corespunzător, nici măcar de Comisia Europeană, în planificarea necesarului energetic.

O altă problemă semnalată de acesta este capacitatea rețelelor de transport de a susține un asemenea consum. În opinia sa, infrastructura existentă nu ar putea transporta întreaga cantitate de energie necesară într-un asemenea scenariu.

Astfel, tranziția către vehicule electrificate ridică nu doar problema producției de electricitate, ci și pe cea a capacității rețelelor de a transporta energia către consumatori.

Adrian Sandu a arătat că mai multe țări din Europa Occidentală au renunțat temporar la producția de energie electrică din surse nucleare, pentru ca ulterior să repornească aceste capacități. În același timp, unele state au repornit și termocentrale.

Potrivit reprezentantului ACAROM, aceste decizii au fost luate după ce statele respective au constatat că nu mai pot importa energie ieftină din zona Ucraina-Rusia.

Reducerea disponibilității importurilor la prețuri scăzute a contribuit, în opinia sa, la apariția unui deficit de energie în Europa, obligând unele țări să își reactiveze capacitățile de producție.

Adrian Sandu a precizat că o situație similară s-a înregistrat recent și în România, unde au fost pornite centralele pe cărbune, în limita capacității pe care acestea o mai pot asigura.

Aceste evoluții evidențiază, în opinia sa, dificultățile cu care se confruntă sistemele energetice europene în asigurarea producției necesare și menținerea unor prețuri competitive.

Pentru industria auto, disponibilitatea energiei și costurile acesteia sunt importante în contextul tranziției tehnologice și al concurenței dintre centrele de producție din diferite țări.

„Și de ce vă spun asta? Fiindcă nimeni nu a prevăzut o criză a consumului energetic, deși un studiu la nivelul Europei arăta acum trei ani că dacă de mâine vom trece la vehicule electrificate, consumul de energie al întregii Europei va fi de 11 ori mai mare. Nimeni nu a luat asta în calcul, nici măcar Comisia Europeană. În al doilea rând, rețelele de transport nu vor duce atâta energie. În al treilea rând am văzut țări vestice care au renunțat temporar la producția de energie electrică din nuclear, ca mai apoi să repornească și să mai pornească și termocentrale, fiindcă și-au dat seama că nu se mai importă energie ieftină din zona Ucraina, Rusia. Automat există un deficit de energie în Europa și au trebuit să facă acest lucru, ceea ce s-a întâmplat de curând și în România, pornind centralele pe cărbune, atât cât mai pot ele să ducă”, a mai spus Adrian Sandu.

În condițiile problemelor semnalate, reprezentantul ACAROM consideră că statul român trebuie să își intensifice investițiile în sectorul energetic.

Întrucât statul este principalul producător de energie din România, Adrian Sandu susține că investițiile trebuie să vizeze toate componentele importante ale sistemului: producția, stocarea și distribuția electricității.

Dezvoltarea capacităților de producție ar contribui la asigurarea unei cantități suficiente de energie, în timp ce investițiile în stocare ar putea ajuta la gestionarea variațiilor de producție și de consum. În paralel, modernizarea și dezvoltarea distribuției sunt importante pentru transportarea energiei către consumatori.

Pentru industria auto, o strategie energetică previzibilă ar permite companiilor să își evalueze mai bine perspectivele de producție în România și să prezinte conducerilor internaționale informații clare privind evoluția costurilor.

Solicitarea ACAROM vizează, așadar, elaborarea unei foi de parcurs care să prezinte perspectivele producției de energie din România în următorii ani, investițiile planificate și măsurile necesare pentru atingerea independenței energetice și obținerea unor prețuri competitive.

Declarațiile au fost făcute marți, în cadrul unei conferințe organizate de CursdeGuvernare, la care participă decidenți, experți, manageri ai unor instituții cu influență în ecosistemul industriilor românești, precum și reprezentanți ai unor companii importante din economia națională.