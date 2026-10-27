Ministerul Energiei, avertisment înainte de iarnă. Ce se întâmplă cu prețurile la energie și facturile românilor

Lipsa predictibilității prețurilor la energie reprezintă una dintre principalele probleme cu care se confruntă România și celelalte state europene. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poșa, avertizează că această situație afectează investițiile și procesul de reindustrializare. Oficialul a subliniat, totodată, că protejarea consumatorilor vulnerabili trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități, în condițiile apropierii sezonului rece.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poșa, a declarat marți, în cadrul unei conferințe organizate de CursdeGuvernare, că instabilitatea prețurilor la energie reprezintă un obstacol important pentru dezvoltarea industrială și atragerea investițiilor.

Potrivit oficialului, problema nu afectează exclusiv România, ci se manifestă la nivel european, unde companiile se confruntă cu dificultăți în planificarea activităților și a costurilor de producție.

Marius Poșa a explicat că energia reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea industriei, digitalizare și noile tehnologii. Acesta a făcut referire și la provocările generate de dezvoltarea industriei automobilelor electrice, precum și la dezechilibrele dintre producția și consumul de energie.

„Fără energie nu avem nimic: nu avem industrie, nu avem digitalizare, nu avem AI. Avem niște probleme mari, și anume lipsa predictibilității în energie. Vedem un dezechilibru constant, și nu vorbim de România, vorbim de Europa, în ceea ce înseamnă prețuri, predictibilitatea prețurilor. În momentul în care cineva face această reindustrializare, o problemă constantă, de fapt, și în același timp o constantă în investiții, este prețul energiei. În momentul în care nu ai o predictibilitate, nimeni nu poate să se așeze, să aibă o bază sigură a ceea ce înseamnă producție. Toată lumea vorbește despre ceea ce înseamnă transportul ‘verde’. Am văzut că a venit China peste noi cu industria automotive, în general cea de ‘electric vehicle’ și trebuie să recunoaștem că vin cu niște prețuri competitive, dar la un moment dat s-ar putea ca acest dezechilibru între a produce energie electrică și a produce aceste mașini să fie undeva și el pus într-o balanță care să ne repoziționeze. Ne-a demonstrat vara aceasta o criză energetică, la care nimeni nu se aștepta. Absolut nimeni nu se aștepta să scadă nivelul Dunării, să trebuiască să închidem Reactoarele 1 și 2. Nimeni nu se gândea că vom ajunge la această zonă în care să producem excesiv din energie regenerabilă pe care să nu o putem folosi și să trebuiască să o exportăm la niște prețuri foarte mici, după care să găsim variante”, a subliniat Poșa.

Reprezentantul Ministerului Energiei consideră că autoritățile trebuie să identifice soluții sustenabile, care să asigure o mai mare stabilitate a pieței pe termen mediu și lung.

Acesta a atras atenția că procesul de reindustrializare nu poate fi realizat prin schimbări bruște, ci necesită investiții și o tranziție treptată către noi tehnologii și capacități de producție.

În opinia sa, politicile europene actuale limitează posibilitățile de retehnologizare a capacităților existente, în timp ce industria are nevoie de condiții care să îi permită să rămână competitivă.

„Pentru reindustrializare îți trebuie acest motor – energia. Reindustrializarea, din punctul meu de vedere, înseamnă pas cu pas, și o spun foarte asumat, trecerea la ceva nou. Nu oprești totul în loc, ci treptat. Din păcate, politica europeană nu ne lasă să ne retehnologizăm pe ceea ce avem, ci doar să ne extindem și să creăm capacități noi. Piața, astăzi, are nevoie de o gură de oxigen, dar nu de o gură de oxigen doar pentru a se scufunda, nu știu, la 12 metri, ci de o gură de oxigen să poată sta acolo o perioadă îndelungată”, a spus secretarul de stat.

Marius Poșa a vorbit și despre necesitatea protejării consumatorilor vulnerabili, în contextul apropierii sezonului rece și al scăderii temperaturilor.

Oficialul a explicat că problemele industriei și costurile suportate de populație sunt strâns legate, întrucât dificultățile economice pot afecta veniturile gospodăriilor și capacitatea acestora de a achita facturile la energie electrică și gaze naturale.

Potrivit acestuia, protejarea consumatorului final trebuie să reprezinte un punct de plecare în elaborarea politicilor energetice.

„Vine iarna, temperaturile au început să scadă. Cred că prioritățile, în primul rând, sunt consumatorii vulnerabili, clar. O să mă întrebe cineva ce treabă are consumatorul vulnerabil cu reindustrializarea. Are, pentru că în momentul în care industria nu merge foarte bine, veniturile sunt mici, dacă îl mai împovărăm și cu o factură la orice tip de energie, că e gaz, că e energie electrică, omul ăla nu o să mai poată respira. Și atunci, automat, trebuie să le gândim într-un lanț. Lanțul este, clar, în primul rând protejarea consumatorului final, mai ales a celor vulnerabili”, a mai precizat reprezentantul Ministerului Energiei.

Declarațiile oficialului nu au fost însoțite de anunțarea unor noi măsuri concrete de sprijin financiar pentru consumatorii vulnerabili.

Secretarul de stat a abordat și problema competitivității industriei românești, susținând că dezvoltarea unor noi programe trebuie să urmărească obținerea unor produse finite la prețuri competitive.

În acest context, Marius Poșa a atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate de instituțiile publice în atragerea și păstrarea specialiștilor din sectorul energetic.

Oficialul consideră că salariile oferite de Ministerul Energiei nu pot concura cu cele din mediul privat, ceea ce îngreunează recrutarea personalului necesar pentru elaborarea politicilor publice.

„Viziunea este de a susține, într-o formă sau alta, noi programe, pentru că această reindustrializare, de fapt, nu este nimic altceva decât, din punctul meu de vedere, și este părerea personală de data aceasta, un produs finit care să aibă un preț competitiv. Pentru că, poate, putem să facem orice, oricând, oricum (…) Dacă nu învățăm să ne protejăm singuri, să facem politici, să ne susținem oamenii buni, să aducem oameni buni… Toată lumea vorbește despre acele salarii nesimțite din cadrul diverselor zone ale Guvernului. Nu cred că, astăzi, pot să am competitivitate și să mă bat cu vreo companie privată în domeniul energiei, cu salariile pe care le oferim noi în cadrul Ministerului Energiei pentru un specialist. Și atunci ne întrebăm cu cine și când și cum să facem aceste politici”, a afirmat Marius Poșa.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie, în cadrul unei conferințe CursdeGuvernare, la care au participat decidenți, experți și reprezentanți ai companiilor și instituțiilor implicate în dezvoltarea industriei românești.