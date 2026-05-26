Ajustarea fiscală nu a redus investițiile, susține Alexandru Nazare. Ministrul interimar al Finanțelor mizează pe fondurile europene și PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că măsurile de ajustare fiscală aplicate de Guvern nu au afectat investițiile publice, care se mențin la un nivel de 31 de miliarde de lei. Oficialul susține că economia traversează în continuare o perioadă dificilă, însă efectele consolidării fiscale și absorbția fondurilor europene ar urma să susțină relansarea în trimestrele următoare.

Ministrul interimar al Finanțelor a declarat că actuala ajustare fiscală a fost construită astfel încât să nu afecteze investițiile publice, considerate esențiale pentru economie. Potrivit acestuia, mare parte dintre proiecte sunt susținute din bani europeni.

„E o ajustare fiscală fără scăderea investiţiilor. Pentru că investiţiile rămân la 31 de miliarde. Deci o ajustare fiscală care nu a făcut rabat de la investiţii, nu a sacrificat investiţiile, mai mult s-a bazat pe investiţii din fonduri europene, exact ceea ce avea România nevoie astăzi”, a afirmat Alexandru Nazare, în cadrul Conferinței „Capitalul autohton al României – nivelul următor: marile companii competitive la nivel regional şi european şi politicile economice de stimulare”, organizată de CursdeGuvernare.ro.

Șeful interimar de la Finanțe a explicat că planul pentru susținerea economiei a început să fie construit încă din august 2025, deși lansarea oficială a avut loc abia în februarie 2026.

„La acest program de susţinere a economiei noi lucrăm din august anul trecut, chiar dacă el a fost lansat în februarie. Dacă nu începeam din august-septembrie anul trecut, nu reuşeam să-l finalizăm în februarie”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a precizat că Executivul a evitat anunțarea programului într-un moment sensibil pentru piețele financiare și pentru evaluările făcute de agențiile de rating și de Comisia Europeană asupra execuției bugetare.

Oficialul a atras atenția că economia se confruntă în continuare cu efectele reducerii consumului, fenomen care persistă de mai multe luni.

„Din punctul meu de vedere, cred că până în momentul de faţă am avut o scădere importantă a consumului, timp de mai multe luni. Evident că nu vorbim despre o perioadă foarte simplă din acest punct de vedere şi nu înseamnă că situaţia se va epuiza imediat”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul consideră că România are nevoie de cel puțin un an pentru a depăși actualele dificultăți economice și susține că țara se află încă în interiorul acestei perioade de ajustare.

Alexandru Nazare susține că efectele consolidării fiscale începute anul trecut au început deja să fie vizibile și că implementarea proiectelor din PNRR va avea un rol important în perioada următoare.

„Eu cred că efectele consolidării de anul trecut s-au văzut deja, spre finalul anului trecut şi începutul acestui an, şi cred că în următoarele trimestre, trimestrul trei şi trimestrul patru, tot ceea ce facem pentru operaţionalizarea PNRR şi absorbţia banilor din PNRR va avea un efect important”, a afirmat ministrul.

Potrivit oficialului, Guvernul a introdus și măsuri noi pentru sprijinirea proiectelor finanțate prin PNRR, inclusiv credite din Trezorerie pentru autoritățile locale.

Ministrul interimar al Finanțelor a subliniat că problemele structurale acumulate în economie de-a lungul anilor nu pot fi rezolvate într-un timp scurt.

„Toate aceste lucruri îşi vor face efectul, numai că nu ne putem aştepta la efecte atât de rapide în condiţiile în care noi ducem în spate o problemă cronică de dezechilibre de atâţia ani. Trebuie să privim realist şi în ansamblu situaţia în care suntem”, a declarat acesta.

În opinia sa, disciplina fiscală și controlul strict al cheltuielilor publice sunt esențiale pentru evitarea unor măsuri fiscale luate în grabă și care pot afecta mediul de afaceri.

Alexandru Nazare a afirmat că premierul Ilie Bolojan a avut un rol important în monitorizarea cheltuielilor și în menținerea echilibrului bugetar.

„A contat enorm că prim-ministrul Ilie Bolojan a fost foarte implicat în această luptă de zi cu zi pentru controlul cheltuielilor. A contat foarte mult că a fost implicat inclusiv în monitorizarea actelor normative”, a punctat ministrul interimar al Finanțelor.

Șeful interimar de la Finanțe a avertizat că presiunile asupra bugetului de stat continuă să fie mari, în special din cauza cheltuielilor cu dobânzile și a nivelului ridicat al deficitului bugetar.

„Vorbim despre cheltuielile cu dobânzile, care sunt în creştere şi vor rămâne în creştere, din nefericire. Pentru că acesta este trendul în continuare, avem deficite mari. Inclusiv deficitele ţintite anul acesta, de 6-6,2%, sunt deficite mari”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a dat ca exemplu și posibilul impact financiar pe care l-ar putea avea asupra bugetului litigiul privind vaccinurile Pfizer.