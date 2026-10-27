De câți bani ai nevoie lunar ca să trăiești decent în România. Diferențe mari între persoanele singure și familii

O familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie de 11.668 de lei pe lună pentru un trai minim decent în România, potrivit celor mai recente calcule realizate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România. Suma este cu 298 de lei mai mare față de anul trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru îmbrăcăminte, locuință, servicii și educație.

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în 2026, pe baza indicilor de preț comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie.

Potrivit datelor prezentate marți, 27 octombrie, o familie formată din doi adulți și doi copii are nevoie de 11.668 de lei lunar pentru a acoperi cheltuielile necesare unui nivel de trai considerat decent.

Pentru o familie cu doi adulți și un copil, suma este de 9.574 de lei pe lună, în timp ce un cuplu fără copii are nevoie de 7.150 de lei. În cazul unei persoane adulte care locuiește singură, valoarea coșului este estimată la 4.407 lei lunar.

Coșul minim de consum nu cuprinde doar cheltuielile de bază, precum alimentația și locuința, ci și sumele necesare pentru îmbrăcăminte, igienă personală, educație, sănătate, transport, comunicații, recreere și economii pentru situații neprevăzute.

Comparativ cu septembrie 2025, valoarea coșului pentru o familie cu doi adulți și doi copii a crescut de la 11.370 de lei la 11.668 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 2,6%.

Cele mai importante creșteri procentuale au fost înregistrate la îngrijirea sănătății, educație și cultură, servicii și cheltuielile curente cu locuința.

Pentru alimentație, bugetul lunar a ajuns la 2.429 de lei, cu 38 de lei mai mult decât anul trecut. Cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte sunt estimate la 1.143 de lei, iar cele pentru educație și cultură la 921 de lei.

În același timp, o familie cu doi copii are nevoie de 977 de lei pentru cheltuielile curente cu locuința, 746 de lei pentru servicii, 378 de lei pentru produse de uz casnic și igienă personală și 208 lei pentru îngrijirea sănătății.

Pentru recreere și vacanță, studiul include 403 lei lunar, iar fondul de economii al familiei este estimat la 1.061 de lei.

O evoluție diferită a fost înregistrată în cazul componentei din coș aferente locuinței, a cărei valoare a scăzut cu 1,9%, de la 3.166 la 3.105 lei lunar.

Potrivit autorilor studiului, această reducere a fost determinată de scăderea dobânzii anuale efective medii de la 7,55% în septembrie 2025 la 6,35% în septembrie 2026.

Reducerea dobânzii a compensat atât creșterea medie de 12,1% a prețurilor locuințelor, conform Eurostat, cât și deprecierea leului față de euro, de 3,4%, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

În ansamblu, actualizarea coșului de consum arată că o familie cu doi copii are nevoie de aproape 300 de lei în plus pe lună față de anul trecut pentru a menține același nivel de trai considerat decent.

Datele reprezintă estimări ale cheltuielilor necesare, nu sume pe care fiecare familie este obligată să le cheltuiască lunar.