Curs BNR, 27 octombrie 2026. Euro și dolarul cresc, iar aurul sare de 619 lei. Ce se întâmplă cu ratele românilor la ROBOR și IRCC

Leul românesc a pierdut teren marți, 27 octombrie 2026, în fața principalelor valute internaționale, euro urcând la 5,3487 lei, iar dolarul american depășind pragul de 4,79 lei după un salt accentuat. Gramul de aur a consemnat o scumpire substanțială, în timp ce dobânzile interbancare ROBOR și indicele de referință IRCC au rămas la niveluri neschimbate, potrivit BNR.

Moneda națională a pierdut teren în fața principalelor valute de referință în a doua ședință de tranzacționare a săptămânii, potrivit datelor oficiale publicate marți, 27 octombrie 2026, de Banca Națională a României.

După o scurtă perioadă de respiro consemnată la începutul săptămânii, cererea intensă de valută a propulsat atât euro, cât și dolarul american la niveluri superioare. În paralel, piața metalelor prețioase a înregistrat un avans spectaculos, gramul de aur consemnând o apreciere notabilă.

Cotația oficială a monedei unice europene a avansat marți cu 0,0020 lei, stabilindu-se la pragul de 5,3487 lei, față de nivelul de 5,3467 lei înregistrat în ședința de luni.

O creștere mult mai accentuată a fost marcată de dolarul american, care a urcat cu 0,0232 lei într-o singură zi, atingând o cotație oficială de 4,7977 lei.

Pe piețele internaționale, raportul euro/dolar comunicat de BNR s-a situat la 1,1148 USD pentru un euro, în scădere cu 0,0050 USD.

Valutele secundare au urmat un curs identic de apreciere în raport cu moneda românească.

Francul elvețian a înregistrat un salt de 0,0113 lei, oprindu-se la valoarea de 5,7921 lei, în timp ce lira sterlină a urcat cu 0,0165 lei, până la nivelul de 6,3892 lei.

Totodată, leul moldovenesc a consemnat o creștere marginală de 0,0002 lei, fiind cotat de banca centrală la 0,2646 lei românești.

Evoluția activelor de siguranță s-a făcut resimțită puternic în cotația aurului stabilită de BNR.

După declinul consemnat în deschiderea săptămânii, prețul pentru un gram de aur a recuperat spectaculos și a crescut cu 3,1675 lei, ajungând la o valoare de 619,0144 lei.

Această scumpire substanțială reconfirmă apetitul investitorilor pentru instrumente de acoperire a riscului într-un climat marcat de volatilitate monetară.

În pofida mișcărilor ascendente de pe piața schimburilor valutare, piața monetară interbancară a continuat să funcționeze sub semnul stabilității depline.

Indicele ROBOR la 3 luni, reperul esențial pentru împrumuturile vechi cu dobândă variabilă în lei contractate înainte de mai 2019, a rămas neschimbat la cota de 6,09%.

Nicio modificare nu a apărut nici la scadențele mai lungi, unde ROBOR la 6 luni a stagnat la 6,14%, iar cel la 12 luni a rămas fixat la 6,19%.

În ceea ce privește indicele trimestrial IRCC aferent T2 2026, destinat creditelor mai recente acordate consumatorilor, acesta a rămas la nivelul de 5,57%.