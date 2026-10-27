Cătălin Predoiu avertizează asupra riscului unor atacuri teroriste în România. Ce spune despre sabotajul de la Carfil

Cătălin Predoiu, fostul ministru de Interne, avertizează că România s-ar putea confrunta cu noi acțiuni de sabotaj și tentative de atacuri teroriste. Declarațiile vin după operațiunea desfășurată de SRI, DIICOT și MAI în cazul incendiului de la fabrica Carfil din Brașov. Predoiu a felicitat instituțiile implicate în anchetă și a cerut consolidarea capacităților de securitate națională. Acesta consideră că intensificarea acțiunilor hibride ar putea pune o presiune suplimentară asupra autorităților române.

Cătălin Predoiu consideră că operațiunea desfășurată în cazul sabotajului de la Carfil evidențiază presiunile tot mai mari asupra instituțiilor responsabile de ordinea publică și securitatea națională. Fostul ministru de Interne apreciază că aceste amenințări s-ar putea intensifica, inclusiv prin noi acțiuni de sabotaj sau tentative de atacuri teroriste.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu a atras atenția că riscurile nu se limitează la incidentul investigat la Brașov, ci trebuie analizate în contextul mai larg al acțiunilor hibride.

„Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist”, a avertizat Cătălin Predoiu.

Declarațiile reprezintă o evaluare a fostului ministru privind posibila evoluție a amenințărilor la adresa securității României, în contextul anchetei privind incendiul de pe platforma industrială Carfil.

Fostul ministru de Interne a salutat rezultatele cooperării dintre Serviciul Român de Informații, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Ministerul Afacerilor Interne în operațiunea care a vizat persoanele suspectate de implicare în sabotajul de la fabrica Carfil.

Predoiu a evidențiat contribuția structurilor de poliție și de culegere de informații din cadrul MAI, precizând că operațiunea a presupus și o componentă importantă de cooperare polițienească internațională.

„Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională. Felicitări tuturor instituțiilor implicate și celor care au participat direct la operațiune, atât la nivel de coordonare, cât și în teren!”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

Mesajul său a vizat atât instituțiile care au coordonat investigațiile, cât și personalul implicat direct în activitățile operative desfășurate în cadrul anchetei.

În contextul riscurilor de securitate semnalate, Cătălin Predoiu a cerut accelerarea investițiilor în instituțiile responsabile de protejarea ordinii publice și a securității naționale. Acesta consideră că structurile specializate trebuie să beneficieze de resurse financiare și logistice corespunzătoare amenințărilor cu care se confruntă.

Fostul ministru a criticat persoanele care contestă activitatea acestor instituții fără să ia în considerare, în opinia sa, presiunile exercitate asupra personalului și limitele resurselor disponibile.

Predoiu a susținut că expertiza existentă în cadrul instituțiilor românești trebuie completată prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților operaționale.

„Instituțiile noastre dispun de expertiza și capacitatea de a le face față, dar trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat, prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților”, a transmis Cătălin Predoiu.

Incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov face obiectul unei anchete în care autoritățile române investighează implicarea unei rețele suspectate că ar fi fost coordonată din Rusia.

Potrivit informațiilor comunicate de SRI, investigațiile au indicat participarea a trei cetățeni străini, doi belaruși și un ucrainean. Serviciul a precizat că cercetările urmăresc și identificarea altor posibile obiective vizate de rețea, atât pe teritoriul României, cât și în regiune.

La rândul său, DIICOT a anunțat că doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, în timp ce al treilea a fost localizat pe teritoriul Poloniei.

Autoritățile române au inițiat procedurile necesare pentru aducerea celor trei suspecți în România, în vederea continuării cercetărilor. Ancheta penală vizează infracțiunea de tentativă la acte de diversiune.