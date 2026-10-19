Adrian Negrescu avertizează asupra riscurilor pentru România după violențele din Franța. Ce spune despre muncitorii străini

Economistul Adrian Negrescu atrage atenția asupra problemelor de integrare socială și economică a imigranților din Franța, în contextul violențelor și jafurilor care au afectat țara. Acesta consideră că autoritățile franceze au ignorat timp de decenii problemele unor comunități, iar consecințele sunt vizibile în prezent. În opinia sa, România trebuie să învețe din această experiență, în condițiile în care angajează tot mai mulți muncitori din Asia pentru a acoperi deficitul de forță de muncă.

Economistul Adrian Negrescu a analizat, într-o postare publicată pe Facebook, situația socială din Franța, susținând că violențele recente sunt și rezultatul unor politici de integrare insuficiente.

Potrivit acestuia, autoritățile franceze nu au reușit să creeze condiții adecvate pentru integrarea economică și socială a unor comunități de imigranți, deși au avut la dispoziție mai multe decenii pentru a aborda această problemă.

„Ce se întâmplă în Franţa reprezintă eșecul pe care elita politică franceză l-a evitat decenii la rând: o imigrație primită fără un plan real de integrare economică și socială.”

Economistul susține că dezvoltarea unor cartiere periferice, fără suficiente oportunități de angajare și fără investiții corespunzătoare în educație, a contribuit la apariția unor probleme sociale persistente.

„Franța a construit cartiere-dormitor la marginea orașelor mari și le-a umplut cu familii pe care nu le-a legat de piața muncii. A lăsat școlile de acolo să se degradeze și a cumpărat liniștea socială cu ajutoare în loc de locuri de muncă, formare profesională și mobilitate.”

În opinia sa, efectele acestor politici se manifestă inclusiv în rândul generațiilor născute în Franța, care dețin cetățenie franceză, dar care nu se identifică pe deplin cu societatea în care trăiesc.

Adrian Negrescu subliniază că problemele de ordine publică nu trebuie atribuite tuturor imigranților, întrucât majoritatea acestora muncesc, contribuie la economie și nu sunt implicați în acte de violență.

„Majoritatea imigranților din Franța muncesc, plătesc taxe și nu au nicio legătură cu jafurile. Problema nu este originea lor, ci o minoritate pe care statul a abandonat-o. Tocmai de aceea responsabilitatea este a statului.”

Economistul consideră că autoritățile trebuie evaluate nu doar în funcție de intervențiile imediate ale poliției, ci și de eficiența măsurilor adoptate după producerea incidentelor.

Acesta atrage atenția asupra importanței condamnării persoanelor responsabile, despăgubirii comercianților afectați și asigurării ordinii publice în toate cartierele.

„Ani la rând, în anumite zone, ordinea publică a fost negociată în loc să fie impusă. Mesajul transmis a fost că violența are un cost mic. Fiecare episod rămas fără consecințe a pregătit terenul pentru următorul, mai amplu.”

În analiza sa, Negrescu susține că autoritățile franceze se confruntă cu dificultăți în stabilirea unui echilibru între aplicarea legii și respectarea drepturilor cetățenilor.

Economistul consideră că situația din Franța reprezintă un avertisment și pentru România, care apelează la lucrători din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe sectoare economice.

Potrivit acestuia, angajarea muncitorilor străini răspunde unor nevoi economice reale, însă autoritățile trebuie să acorde atenție și integrării acestora în societate.

„Lecția depășește granițele Franței. România importă deja zeci de mii de lucrători din Asia ca să acopere deficitul de forță de muncă.”

Adrian Negrescu apreciază că simpla atragere a forței de muncă nu este suficientă pentru evitarea unor eventuale probleme sociale pe termen lung.

„Imigrația de muncă este o necesitate economică, nu o opțiune. Fără cursuri de limbă, locuințe decente, drepturi clare și un drum spre integrare, riscăm însă să importăm și problema, nu doar mâna de lucru.”

În opinia sa, România ar trebui să investească în programe de învățare a limbii române, condiții adecvate de locuire și măsuri care să faciliteze integrarea socială și profesională a lucrătorilor străini.

Economistul avertizează că absența unor politici coerente de integrare poate genera inclusiv consecințe economice, nu doar probleme sociale.

Acesta indică posibile efecte asupra activităților comerciale, costurilor de asigurare, turismului și încrederii populației în instituțiile statului.

„Costul integrării se plătește în ani și în bugete pentru educație. Costul neintegrării se plătește în vitrine sparte, prime de asigurare, turiști care nu mai vin și o societate care nu mai are încredere în propriul stat.”

Negrescu consideră că experiența Franței demonstrează importanța intervenției timpurii a autorităților pentru prevenirea marginalizării sociale.

În încheierea analizei, economistul susține că tensiunile din societatea franceză sunt consecința acumulării unor probleme ignorate o perioadă îndelungată.