Rabla Auto 2026. AFM a aprobat peste 1.400 de ecotichete pentru români. Termenul obligatoriu pentru beneficiari

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat luni, 19 octombrie 2026, un număr de 1.419 ecotichete în cadrul Programului Rabla Auto 2026, destinate persoanelor fizice. Valoarea totală a finanțărilor aprobate depășește 16,2 milioane de lei. Solicitanții care au primit aprobarea trebuie să respecte un termen de 60 de zile pentru casarea și radierea autovehiculelor uzate, precum și pentru încărcarea documentelor justificative în aplicația informatică.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat aprobarea unei noi serii de dosare depuse de persoanele fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

Potrivit comunicatului transmis luni de instituție, Comitetul de Avizare a aprobat 1.419 ecotichete, în valoare totală de 16,297 milioane de lei.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează automat în aplicația informatică situația fiecărui solicitant care a primit finanțare.

Astfel, persoanele ale căror cereri au fost acceptate vor avea afișat statusul „beneficiar aprobat pentru finanțare”.

Programul urmărește stimularea înlocuirii autovehiculelor vechi cu unele mai puțin poluante și susținerea persoanelor care doresc să își achiziționeze o mașină nouă.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a subliniat importanța continuării programelor destinate înnoirii parcului auto național.

Potrivit acestuia, finanțările contribuie atât la reducerea poluării, cât și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

„Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin continuarea programelor de finanțare care încurajează înnoirea parcului auto și facilitează accesul la autovehicule mai puțin poluante. Prin Programul Rabla Auto 2026, oferim sprijin concret beneficiarilor și încurajăm alegerile responsabile, cu efecte pozitive atât asupra mediului, cât și asupra comunităților din care facem parte”, a declarat Florin Bănică, potrivit comunicatului AFM.

Persoanele fizice care au primit aprobarea finanțării trebuie să respecte o serie de obligații pentru continuarea procedurii.

Potrivit AFM, beneficiarii au la dispoziție 60 de zile de la obținerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanțare” pentru îndeplinirea etapelor obligatorii.

În acest interval, solicitantul trebuie să distrugă autovehiculul uzat prin intermediul unui operator autorizat și să efectueze radierea acestuia din evidența circulației.

Ulterior, documentele care atestă îndeplinirea acestor operațiuni trebuie încărcate în aplicația informatică a programului.

De asemenea, beneficiarul are obligația să introducă în platformă data radierii autovehiculului uzat.

Respectarea termenului este importantă pentru continuarea procesului de acordare a finanțării, conform regulilor programului.

Persoanele care s-au înscris în Programul Rabla Auto 2026 pot verifica dacă dosarul lor a fost aprobat consultând lista publicată de Administrația Fondului pentru Mediu.

Documentul este disponibil pe site-ul oficial al instituției, www.afm.ro, în secțiunea dedicată Programului Rabla Auto pentru persoane fizice.

În paralel, solicitanții pot verifica statusul cererii în aplicația informatică utilizată pentru înscriere.

După actualizarea statusului, beneficiarii aprobați pot începe procedurile de casare și radiere a mașinii vechi, cu respectarea termenului de 60 de zile stabilit de AFM.

Aprobarea celor 1.419 ecotichete reprezintă o nouă etapă în derularea Programului Rabla Auto 2026, prin care autoritățile urmăresc înnoirea parcului auto și reducerea impactului asupra mediului.