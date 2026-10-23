Primul depozit de deșeuri nucleare din lume a primit autorizație de funcționare. Instalația a fost construită în peste două decenii

Finlanda a autorizat funcționarea primului depozit permanent de deșeuri nucleare din lume, destinat combustibilului uzat provenit de la centralele atomice. Instalația subterană Onkalo, construită în municipalitatea Eurajoki, ar urma să devină operațională în perioada următoare. Proiectul a necesitat 22 de ani de lucrări, iar autoritățile trebuie să aprobe ultimele verificări înainte de începerea depozitării. Compania Posiva nu a anunțat deocamdată data exactă a punerii în funcțiune.

Finlanda a aprobat operarea primului depozit permanent de deșeuri nucleare din lume destinat combustibilului uzat, după mai bine de două decenii de lucrări la instalația subterană Onkalo, amplasată în sud-vestul țării. Anunțul a fost făcut joi de compania Posiva, responsabilă de gestionarea combustibilului nuclear uzat, potrivit publicației germane Der Spiegel.

Depozitul se află în municipalitatea Eurajoki și este conceput pentru izolarea pe termen foarte lung a materialelor radioactive rezultate din exploatarea centralelor nucleare finlandeze.

Reprezentanții Posiva au precizat că instalația ar putea începe să funcționeze în curând, însă calendarul exact al operațiunilor nu a fost stabilit.

Proiectul reprezintă o etapă importantă pentru gestionarea combustibilului nuclear uzat, deoarece materialele rezultate din producerea energiei nucleare își păstrează radioactivitatea timp de mii de ani și necesită condiții speciale de izolare.

Lucrările la instalația subterană Onkalo, al cărei nume înseamnă „peșteră” în limba finlandeză, au început în urmă cu 22 de ani, iar durata proiectului a depășit semnificativ perioada necesară construirii unei centrale nucleare obișnuite.

Prin comparație, realizarea unei centrale nucleare durează, în general, între 7 și 15 ani, în funcție de țara în care este construită și de tehnologia reactorului utilizat.

Directorul general al Posiva, Ilkka Poikolainen, a descris obținerea autorizației drept o „zi măreață și istorică atât pentru Posiva, cât și pentru Finlanda”.

Cu toate acestea, aprobarea funcționării nu înseamnă că depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat poate începe imediat.

Compania trebuie să finalizeze o serie de teste și inspecții înainte de introducerea materialelor radioactive în instalația subterană. Rezultatele verificărilor vor fi analizate de Autoritatea Finlandeză pentru Protecție Radiologică și Securitate Nucleară, instituția responsabilă de supravegherea siguranței nucleare.

Începerea operațiunilor de depozitare definitivă depinde de aprobarea acestor verificări.

Instalația Onkalo a fost realizată prin excavarea unor galerii în rocă solidă și este proiectată să găzduiască elementele de combustibil nuclear uzat provenite de la cele cinci reactoare nucleare ale Finlandei.

Capacitatea totală de depozitare este de 6.500 de tone de uraniu, iar infrastructura subterană a fost concepută pentru izolarea materialelor radioactive pe perioade extrem de lungi.

Combustibilul nuclear uzat continuă să emită radiații după îndepărtarea din reactoare, unele dintre substanțele radioactive pe care le conține rămânând periculoase timp de milenii.

Din acest motiv, depozitul a fost construit în formațiuni de rocă solidă, pentru a permite izolarea materialelor față de mediul exterior.

Procedura prevăzută pentru depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat presupune introducerea elementelor radioactive în recipiente din cupru, un material ales pentru rezistența sa la coroziune.

După încapsulare, recipientele vor fi coborâte în găuri special amenajate în tunelurile excavate în stâncă, unde vor rămâne izolate.

Ulterior, spațiile de depozitare vor fi umplute, iar tunelurile vor fi sigilate cu ajutorul unor dopuri realizate din beton armat cu oțel.

Sistemul este conceput pentru a limita contactul materialelor radioactive cu mediul înconjurător și pentru a asigura izolarea combustibilului nuclear uzat pe termen foarte lung.