Finlanda inaugurează primul depozit permanent de deșeuri nucleare din lume. Combustibilul radioactiv va fi izolat 100.000 de ani la 430 de metri adâncime

În Finlanda, primul depozit permanent de deșeuri nucleare din lume se apropie de momentul inaugurării. Proiectul Onkalo, construit la peste 430 de metri sub pământ, a ajuns în etapa finală de autorizare și ar putea începe să funcționeze până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Potrivit informațiilor publicate de AFP, instalația este concepută pentru a izola combustibilul nuclear uzat timp de cel puțin 100.000 de ani. Investiția depășește un miliard de euro și este considerată un proiect de referință pentru industria nucleară mondială.

Finlanda este foarte aproape de a deveni primul stat din lume care deschide un depozit geologic permanent destinat combustibilului nuclear uzat. Instalația Onkalo a fost construită la Eurajoki, în sud-vestul țării, într-o formațiune geologică veche de aproximativ 1,9 miliarde de ani.

La 433 de metri sub nivelul solului, o rețea extinsă de tuneluri săpate în roca de bază va găzdui combustibilul radioactiv provenit de la reactoarele nucleare finlandeze. Numele proiectului, Onkalo, înseamnă „peșteră” în limba finlandeză.

Gestionarea deșeurilor nucleare reprezintă una dintre cele mai dificile provocări ale industriei atomice încă din anii 1950. În prezent, majoritatea statelor depozitează combustibilul uzat în facilități temporare, în timp ce soluțiile permanente sunt încă în dezvoltare.

Deși și alte țări, inclusiv Suedia și Franța, lucrează la proiecte similare, Finlanda este așteptată să devină prima care va opera efectiv un depozit subteran permanent pentru astfel de deșeuri.

Autoritatea finlandeză pentru radiații și siguranță nucleară (STUK) urmează să finalizeze evaluarea finală în luna iunie, după care poate fi emisă licența de exploatare.

Referindu-se la calendarul proiectului, reprezentanții operatorului nuclear estimează că primele operațiuni sunt foarte aproape de a începe.

„Sperăm să putem începe exploatarea fie la sfârșitul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul anului viitor”, a declarat Philippe Bordarier, directorul general al operatorului nuclear Teollisuuden Voima Oyj (TVO), scrie Science Alert.

Primele deșeuri care vor fi transferate în depozit provin de la centrala nucleară Olkiluoto, aflată în apropierea Mării Baltice. În prezent, combustibilul uzat este păstrat în bazine speciale cu apă, utilizate pentru răcire și stocare temporară.

Cu o capacitate de 6.500 de tone de uraniu, Onkalo este proiectat pentru depozitarea combustibilului nuclear uzat rezultat de la cele cinci reactoare aflate în exploatare în Finlanda, dintre care trei funcționează la Olkiluoto.

Construcția facilității a început în 2004 prin compania Posiva, specializată în gestionarea deșeurilor radioactive. Costul total al proiectului este estimat în prezent la aproximativ un miliard de euro.

Sistemul de protecție al instalației se bazează pe mai multe bariere succesive, concepute pentru a împiedica eliberarea materialelor radioactive în mediul înconjurător pe perioade extrem de lungi.

Combustibilul nuclear uzat va fi depozitat în tunelurile subterane timp de aproximativ un secol. După încheierea operațiunilor de depozitare, întreaga infrastructură va fi sigilată definitiv.

În timpul unei vizite organizate pentru jurnaliști, specialiștii implicați în proiect au explicat că obiectivul este menținerea siguranței depozitului pentru perioade care depășesc cu mult istoria civilizației umane.

„Practic, trebuie să fie sigur pentru totdeauna”, a subliniat Lauri Parviainen, chimist în cadrul companiei Posiva, pentru AFP.

Acesta a explicat că materialul nuclear va rămâne extrem de radioactiv timp de zeci de mii de ani. Potrivit estimărilor prezentate de specialist, după aproximativ 100.000 de ani radioactivitatea combustibilului va coborî la niveluri comparabile cu cele ale minereului de uraniu din care a fost produs.

Înainte de depozitare, combustibilul uzat va fi introdus în containere speciale din cupru, proiectate pentru a rezista coroziunii. Aceste recipiente vor fi coborâte în puțuri forate în roca de bază, iar spațiile vor fi umplute cu argilă bentonitică, utilizată pentru etanșare și stabilizare.

Referindu-se la unul dintre elementele esențiale ale sistemului de protecție, Parviainen a explicat rolul argilei bentonitice în prevenirea eventualelor scurgeri radioactive.

„Deci, dacă bentonita rămâne la locul ei, suntem în siguranță”, a spus el.

După umplerea fiecărui tunel de aproximativ 300 de metri lungime, acesta va fi închis cu dopuri din beton armat menite să ofere o protecție suplimentară.

Siguranța pe termen lung a depozitului reprezintă una dintre cele mai importante componente ale procesului de autorizare desfășurat de autoritățile finlandeze.

Experții STUK au evaluat numeroase scenarii care iau în calcul modificări geologice și climatice ce s-ar putea produce pe parcursul a sute de mii sau chiar milioane de ani.

Jarkko Kyllonen, specialist în siguranță nucleară din cadrul autorității de reglementare, a explicat că primele milenii după sigilarea depozitului sunt considerate critice.

„Având în vedere potențialul de pericol al deșeurilor, primii 10.000 de ani sunt foarte importanți pentru menținerea intactă a capsulelor”, a declarat el pentru AFP.

Potrivit expertului, principalele amenințări pe termen lung sunt reprezentate de coroziunea containerelor din cupru și de eventualele fenomene geologice asociate unor viitoare ere glaciare. Astfel de evenimente ar putea afecta capsulele și ar putea provoca eliberarea materialului radioactiv.

Cu toate acestea, concluziile evaluărilor realizate până acum sunt considerate favorabile de către autoritățile finlandeze.

„Însă rezultatele diverselor evaluări de risc efectuate de-a lungul anilor au fost pozitive”, a precizat Kyllonen pentru AFP.

Spre deosebire de alte proiecte nucleare europene care au generat proteste și opoziție puternică, depozitul Onkalo beneficiază de un nivel ridicat de acceptare publică.

Primele reacții critice au apărut în anii 1970, când ideea construirii unui depozit permanent a fost prezentată comunităților locale. În timp, însă, nivelul de încredere în instituțiile responsabile a crescut.

Analizând evoluția percepției publice, profesorul Matti Kojo, specialist în științe sociale la Universitatea LUT, consideră că populația acordă credit evaluărilor realizate de autoritatea de reglementare.

„Oamenii s-au obișnuit cu ideea și au încredere în evaluările realizate de STUK”, a declarat pentru AFP Matti Kojo.

Acesta a remarcat că susținerea pentru energia nucleară se află în prezent la unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate în Finlanda.

„În prezent, sprijinul pentru energia nucleară se află la un nivel istoric ridicat în Finlanda”, a remarcat el.

Există însă și organizații care avertizează asupra riscurilor pe termen foarte lung asociate depozitării deșeurilor radioactive.

Reprezentanții Asociației Finlandeze pentru Conservarea Naturii susțin că nu există garanții absolute privind comportamentul depozitului peste mii sau zeci de mii de ani.

„Nimeni nu poate garanta siguranța Onkalo pentru mii de ani”, a declarat directorul Tapani Veistola, scrie France24.

Legislația finlandeză obligă operatorii să gestioneze și să depoziteze pe teritoriul național toate deșeurile nucleare generate în țară.

Ministrul Climei și Mediului, Sari Multala, a amintit că înainte de modificarea legislației din 1994 combustibilul nuclear uzat era trimis în afara țării.

„Înainte de modificarea legislației din 1994, combustibilul nuclear uzat era exportat, de exemplu, în Rusia”, a spus ea pentru AFP.

Executivul finlandez consideră energia nucleară o componentă importantă a strategiei energetice și analizează dezvoltarea reactoarelor modulare mici, cunoscute sub denumirea de SMR.

În ceea ce privește combustibilul nuclear uzat care va rezulta din aceste viitoare instalații, autoritățile nu au luat încă o decizie finală.

„Modul în care va fi gestionat combustibilul nuclear uzat provenit de la viitoarele SMR nu a fost încă decis”, a spus Multala.

Potrivit ministrului, evaluarea privind gestionarea acestor viitoare deșeuri nucleare ar urma să fie finalizată până în luna martie a anului viitor.