Alertă radioactivă lângă România. Două persoane au rămas în arest după operațiunea realizată de Ministerul de Interne din Bulgaria și Serviciul Securității Statului.

A fost luat în vizor un grup care urmărea vânzarea cantităților de americiu. Acesta este un metal radioactiv foarte periculos, notează publicația bulgară BNR.

Inițial, patru persoane au fost reținute inițial la Plovdiv. Autoritățile au găsit 80 de plăci de americiu.

Ministrul de Interne Atanas Ilkov a oferit mai multe informații. El subliniază că nu au fost descoperite cantități noi ale elementului radioactiv.

Potrivit înaltului oficial, operațiunea a împiedicat o înțelegere cu cantitățile găsite.

„În momentul în care am primit informații că dețin și depozitează o substanță atât de periculoasă, ei erau continuu sub controlul nostru, așa că nu am putut permite din cantitatea pe care o reținem ca o parte din ea să fie exportată și realizată în altă direcție”, a declarat Atanas Ilkov, potrivit sursei menționată.