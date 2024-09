Robert Turcescu, jurnalist cu o vastă experiență și fost deputat PMP, afirmă că strategia politică de dreapta ar fi fost concepută de Traian Băsescu.

Robert Turcescu sugerează că participarea lui Ludovic Orban în competiția prezidențială are scopul de a slăbi semnificativ PNL-ul, împiedicând astfel accesul lui Nicolae Ciucă în turul al doilea.

Elena Lasconi ar putea fi principalul beneficiar al acestei strategii, urmând să se confrunte în finală cu Marcel Ciolacu.

“Despărțirea” PMP si a FD de USR, dar mai ales intrarea lui Ludovic Orban in cursa pentru Cotroceni fac parte din “strategia Basescu” de a o duce pe Elena Lasconi in turul doi al prezidentialelor. De la cine ia Orban voturi? De la Ciucă, evident! Cui ii convine acest lucru? Elenei Lasconi, desigur!”, scrie Robert Turcescu.

Robert Turcescu dezvoltă acest scenariu și sugerează că, dacă Klaus Iohannis va decide să candideze la alegerile parlamentare sub sigla PNL, Traian Băsescu ar putea intra în cursă pentru un loc în Senat, reprezentând alianța PMP-Forța Dreptei.

”Si inca ceva: la cum il stiu pe Traian Basescu, daca rezulta din calcule ca intrarea lui in alegeri va fi in folosul aliantei PMP-FD, nu va ezita sa candideze pentru un loc de senator la Bucuresti. Si asta pentru ca PMP si FD sa faca pragul electoral, in primul rand.

Ludovic Orban a declarat luni că va candida la alegerile prezidențiale programate pentru acest an. Liderul Forța Dreptei va fi candidatul unei alianțe politice ce reunește PMP și Forța Dreptei.

Luni, cele două formațiuni politice au făcut publică formarea unei alianțe electorale, atât pentru alegerile parlamentare, cât și pentru cele prezidențiale.

Ludovic Orban a declarat la Palatul Parlamentului că a decis să intre în competiția pentru președinția României, considerând această candidatură o obligație morală față de cetățenii români și un act de responsabilitate pentru viitorul țării.

El a subliniat că, având o carieră politică de peste 30 de ani, în care a ocupat diverse funcții publice, de la consilier local până la premier și președinte al Camerei Deputaților, a servit mereu interesul public.

Orban a adăugat că timp de trei decenii a rămas dedicat cetățenilor care i-au acordat încrederea, prioritizându-le nevoile în fața intereselor personale.

„Astăzi îi anunţ pe cetăţenii României că am luat decizia de a intra în competiţia pentru alegerea preşedintelui României. Am luat decizia de a candida la funcţia de preşedinte pentru că o consider o obligaţie morală pe care o am faţă de cetăţenii români şi un gest de responsabilitate faţă de viitorul României.

Am o carieră politică de peste 30 de ani în care am urcat treaptă cu treaptă pe aproape toate funcţiile de demnitate publică în care am putut să îi servesc pe cetăţeni, de la cea de consilier local până la cea de premier, până la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Sunt un om care am servit interesul public şi care am stat la dispoziţia cetăţenilor care mi-au acordat încrederea de peste 30 de ani, punând aproape tot timpul în plan secund lucruri care poate pentru alţi oameni au fost mai importante”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.